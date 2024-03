En un encuentro mágico entre dos almas musicales, Choco Orta y Eva Ayllón, las raíces afrodescendientes se entrelazan en una pieza que trasciende el tiempo. Estas cantautoras, una afroboricua y la otra afroperuana, se unen en un canto que denuncia, visibiliza y sensibiliza. A través de su música, aspiran a sanar la herida que persiste tras 500 años.

La inspiración nace en la Isla de Gorea, en Dakar, Senegal, donde antaño funcionaron 28 casas de esclavos. Hombres y mujeres de diversas tierras del África Occidental eran sometidos al cautiverio y luego enviados en hacinadas embarcaciones hacia destinos como Estados Unidos, la Región del Caribe, Brasil y Perú.

Dos hermanas separadas, una en Puerto Rico y la otra en Perú, sufren vejámenes que se entrelazan en los versos de “Te Reclamo Hermana”. La voz conmovedora de Choco Orta se fusiona con la de Eva Ayllón, en una colaboración esperada y apoyada por el ingenioso músico peruano Renzo Dalí.

Estas dos naciones hermanas, dueñas de una riqueza histórica, cultural y musical, se unen en una obra de relevancia universal. “Te Reclamo Hermana” no solo es un llamado a la unidad, sino también un bálsamo para una herida que aún no cicatriza. Escúchala en todas las plataformas de streaming y únete a esta poderosa experiencia musical.

Contacto de Prensa

Choco Orta

La Reina Del Sabor

+1-917-334-6481

“Te Reclamo Hermana”: Un Canto de Unidad y Sanación a Través de los Siglos was last modified: by