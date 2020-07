The Flower Of Quinchoncho estreno video clip del tema San Pedro

The Flower Of Quinchoncho es una banda de rock y fusión, fundada en Valencia, Venezuela en el año 2000. Sus integrantes son todos músicos profesionales que se desempeñan y destacan en distintas ramas de este arte, como la ejecución instrumental en distintos géneros, la dirección orquestal y coral, la docencia y la producción musical.

La configuración de la banda es única en el mundo, mezclando la base clásica de una banda de rock (2 guitarras, bajo, teclado y batería), con instrumentos del mundo sinfónico (violines, violoncello, corno francés y percusión sinfónica) e instrumentos del folklore Venezolano (cuatro, bandola, percusión tradicional venezolana y latinoamericana), esta mezcla sin igual le da a FOQ su original sonido y personalidad. En sus canciones han experimentado con música tradicional venezolana, música antigua, litúrgica y música académica, junto a diversos géneros del rock.

The Flower of Quinchoncho son:

– Jaida Rodriguez (Violoncello)

– Jetsy Pierre (Corno Francés/Trompa)

– Gerardo Estrada (Violín y Voz)

– Francis de Verteuil (Guitarra y Voz)

– Ronnis Díaz (Guitarra y Cuatro Venezolano)

– Eddy Díaz (Bajo)

– Merbins Rangel (Teclados)

– Jean Puccia (Batería)

– Orlando Velázquez (Percusión)

– Rafael Fuenmayor (Percusión y Violín)

En la primera década del milenio, The Flower of Quinchoncho tuvo una notable presencia en el panorama underground Venezolano, despertando siempre gran expectativa en cada una de sus actuaciones, logrando obtener galardones en distintos festivales y compartiendo escenario con artistas de gran trayectoria internacional.

Después de más de 10 años y para celebrar sus 20 años de existencia, The Flower Of Quinchoncho ha decidido volver a escena con una propuesta sólida que genera expectativas tanto en los nostálgicos oyentes de sus primeros tiempos como en los que apenas están conociendo a la banda.

La agrupación lanzó un videoclip hecho en casa, de uno de los temas emblemáticos de cada una de sus presentaciones San Pedro. En esta particular versión, la banda rinde un homenaje a una de las fiestas tradicionales venezolanas que actualmente es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO 2013), tomando algunos versos de la música que acompaña a la Parranda de San Pedro que se celebra en Guarenas y Guatire (Edo. Miranda, Venezuela), cada 29 de junio, y versionándolos a su estilo, con esa mezcla tan original que identifica al sonido de la banda y que le aporta un aire sofisticado que se mezcla con frescura, dinamismo y hasta cierta jocosidad.

El San Pedro de The Flower of Quinchoncho, forma parte de una producción discográfica que verá la luz muy pronto y que incluye varios de los temas originales de la banda, junto a este y algún otro homenaje al folklore venezolano con el estilo particular que les caracteriza.

El video fue lanzado por las redes sociales de la agrupación, el día 28 de junio a las 12:00 hora de Venezuela y podrá ser visualizado en todo el mundo a partir de ese momento en su canal de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-lh1MwTEAvA

The Flower Of Quinchoncho tiene en planes reunirse físicamente en un futuro próximo para realizar una serie de conciertos en una gira internacional que ya tiene varias fechas confirmadas, y que dependerá, claro está, del desarrollo de la nueva normalidad en el mundo entero.

Pueden seguir a The Flower Of Quinchoncho en sus redes sociales, pues estarán constantemente actualizando información y subiendo contenido de interés para los que deseen estar al tanto de los pasos de esta sorprendente banda venezolana.

