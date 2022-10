Tian presenta “dímelo”

Después de su primer lanzamiento titulado “Es Tarde Ya”, Tian consiguió alrededor de 200 mil streaming en todas sus plataformas digitales, llamó la atención con su talento y fue invitado a diferentes eventos importantes de la industria musical en Colombia como la mesa de medios de Medellín en la Feria de las Flores, los famosos premios de Monitor Latino realizados este año en la hermosa ciudad de Cartagena y en los que participó como presentador, el séptimo encuentro internacional de Sucre, donde se presentará el 15 de octubre, y, nuevamente, en el mes de noviembre estará en los premios Monitor Latino en el Estado de Florida Estados Unidos.

Ahora, el artista bogotano llega con “Dímelo”, canción que, sin haber salido oficialmente, ha tenido una gran aceptación por el público en las diferentes redes sociales del artista y que se augura será un éxito.

“Dímelo” es pop urbano con influencias de la música anglo con la que creció, cuya letra, es una invitación a la expareja para volver a estar juntos después de darse cuenta que terminó su relación anterior. Con esta canción Tian quiere demostrar su versatilidad y talento en la música, pretendiendo con ella que su público y quien la escuche la disfrute y se vuelva adicto al mensaje y el ritmo que transmite.

La canción fue compuesta por Tian y fue producida por Carlos Monasterio, Daniel Garzón (FROSCH) con la ayuda del artista Bogotano. Cuenta con video grabado en las ciudades de Bogotá y Ciudad de México, dirigido por Beto Vargas y Nicolas Ramírez.

Con esta evolución en su proyecto musical, Tian busca dar un paso más en la internacionalización de su talento y afianzar su posición de liderazgo entre los integrantes de la nueva generación de la música en el mercado nacional e internacional.

“Dímelo” ya está disponible a nivel mundial en todas las plataformas digitales, al igual que su video, que se puede conseguir en el canal de YouTube del artista.

Quédate con Tian en sus redes sociales y mantente al día de todas sus noticias y lanzamientos.

ACERCA DE TIAN:

UN ARTISTA COMPLETO:

ADEMÁS, PINTA E ILUSTRA CON DIFERENTES TÉCNICAS

Las temáticas de sus canciones tratan de relaciones, desamores y todo aquello que le inspire crear una historia que sea vivencia ya que cada canción que escribe es un relato.

Su inspiración surge de sus propios recuerdos, de melancolía y experiencias tratando de expresarlo en su propio lenguaje.

Produce sus propias canciones y también ha realizado producciones para talento nuevo.

Es de origen colombiano y es un artista integral.

Desde pequeño escuchaba música anglo, boleros, rancheras, vallenato, una variedad de influencias que le permiten componer con melancolía.

Inició en la música prácticamente desde que nació ya que escuchaba música desde bebé dado que a su padre le encantaba escuchar música por horas.

Desde los 10 años empezó a tomar clases de música: batería y guitarra además de tener una banda de rock pop con sus primos en la cual hacia ensambles a los 11 años y daban conciertos en colegios teniendo la experiencia de tocar en vivo con su banda ante el público.

A los 16 años tomó clases de técnica vocal, guitarra y composición. Posteriormente formó parte de otra banda (Radio Club).

A los 20 años, estudió música en Bogotá en la Escuela de Música de Audio Fernando Sor donde aprendió producción musical, gramática musical, armonía y toda la teoría de la música, posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de los Andes donde estudió solfeo, piano armónico, guitarra, armonía y contrapunto.

Tiene antecedentes artísticos ya que su bisabuelo materno fue escritor, su abuela materna y su madre son artistas plásticas, incluso su mamá ha hecho diversas exposiciones por lo que TIAN decide llevar su carrera artística como proyecto de vida.

Le gusta el arte pictórico por referencia de su niñez al ver que su madre y su abuela pintaban por lo que también hace ilustración con marcadores, digital y le gusta pintar formatos grandes (acrílico y óleo), todo de manera autodidacta y con disciplina.

Durante la pandemia se dedicó diariamente a la producción y a la composición para expresar sus emociones después de terminar una relación y todo lo que el experimentaba en ese momento.