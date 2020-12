Tonny Vi marca su regreso musical con «Te desbocas» junto a Rub Amaya

TONNY VI hace su regreso a la industria musical junto a Rub Amaya, en un proyecto llamado «Los Francotiradores». Hace algunas semanas hicieron el lanzamiento oficial de «Te desbocas», tema que pueden disfrutar en las principales plataformas digitales de música como Spotify y Amazon Music, y que forma parte de un EP que será lanzado muy pronto. Luego de dedicarse durante algunos años a la producción musical y a su crecimiento personal, el cantante venezolanohace su regreso a la industria musical junto a Rub Amaya, en un proyecto llamado. Hace algunas semanas hicieron el lanzamiento oficial de, tema que pueden disfrutar en las principales plataformas digitales de música como Spotify y Amazon Music, y que forma parte de un EP que será lanzado muy pronto. Este sencillo cuenta con un videoclip realizado por el director Enrique Rodríguez y que a pocos días de su estreno ya suma más de 20.000 reproducciones en el canal de Youtube «Francotiradores» (https://youtu.be/cggt3wLjmTA) . Para conocer más sobre la carrera musical de ambos artistas pueden seguirlos en Instagram como @tonnyvimusica y @rubamaya; mientras que en Youtube, Spotify y Amazon Music los consiguen como «Francotiradores». Más sobre TONNY VI:

Tonny Vi, comenzó su carrera musical oficialmente en el 2011 con los sencillos «Esta noche no te vas» y «Amiguita». Se retira del ámbito musical durante un tiempo para dedicarse a proyectos personales y reaparece en el 2016 con «Vamono» junto a Rub Amaya, un tema que sonó con gran fuerza en las discotecas del país y que marcó la intención de continuar juntos en un proyecto que se materializó este 2020 con «Los Francotiradores».



Más sobre RUB AMAYA:

Rubén Amaya, mejor conocido como «Rub Amaya» se destacó como Dj Producer de música electrónica hasta el 2016, año donde decide dedicarse al género urbano para componer y producir para otros artistas. A mediados del 2017 se lanza como cantante con «Para ti», el primer tema de su álbum «Pal’ mundo con mi flow». Posteriormente lanza el remix de ese sencillo junto a Aran One. También ha realizado trabajos para artistas reconocidos como: Sixto Rein, Gustavo Elís, Doble Impakto, Omar K11, entre otros.

