Tony G viene con nueva música y colaboraciones en el 2023

El joven cantautor venezolano Tony G, es uno de los artistas urbanos de mayor proyección internacional. Su carrera sigue en ascenso a pasos firmes y consolidando su calidad lírica, su talento como cantante y su versatilidad como productor y arreglista.

En un principio Tony G formó parte de grandes agrupaciones venezolanas como Los Cadillac´s y posteriormente el dúo Kent y Tony. En este último mencionado, se da a conocer con temas como «Otra noche», «Tú tiene un no sé qué» y «Tú y Yo» ft. Farruko. Estas canciones ayudaron a que se posicionara rápidamente en los principales top de Latinoamérica. Asimismo, son premiados como «Artista Revelación» en los premios Heat Latin American Awards, nominados a los Premios Lo Nuestro 2015 y se ganan el puesto número uno en HTV. Además, se suman otros premios como Tocando la Fama, Tacarigua de Oro Internacional y premio Líder Internacional como cantante urbano.

Canciones como: «Hazme saber», «Vamo´ a calmarno», «Cachi cachi», «Besito en la barriga», «Santo nuevo», «Llego tu ex», «Zeengamndo» y «Cada vez», entre otras canciones, son parte de su arsenal musical que han marcado historia en su fructífera carrera artística.

Tony G “El Brouzee” viene este 2023 con nueva música, nuevos retos y un sinfín de colaboraciones. Actualmente está a todo tren con su nuevo estudio en Miami y preparando muchas sorpresas para el venidero año.

Recientemente se le vió entre grandes y muchos se preguntaban qué viene. Habrá colaboraciones… pues en redes sociales se le vio trabajando junto a LunyTunes, Norgie Noriega, Cheka, Bzeepro. Toda una maquinaria urbana.

Lo cierto es que Tony G dará muy buenas noticias en el 2023 y reafirma su internacionalización.

Para saber más sobre Tony G lo pueden seguir a través de sus redes @TonyGReal.

—

Jairo Arturo CanoAsesor de comunicaciones

Medellín – Colombia