Tracy Mcgrady sorprende con “Natural” junto a Loyaltty, Aqua VS y Vania Joplin.

Luego de un tiempo sin estrenar música y de estar preparando lo que será su nueva temporada musical, Tracy Mcgrady (@iamtracymcgrady) nos sorprende con un “perreo” como a los que ya tenía a sus seguidores acostumbrados.

“Natural” se titula este nuevo sencillo y para sorpresa de todos incluyó la participación de 3 artistas de la escena urbana chilena que sin lugar a dudas están dando de qué hablar como lo son Loyaltty, Aqua VS y Vania Joplin.

La versatilidad y el gran talento de “El menor de las mayores”, respaldan muy bien este junte y deja en claro que en este “retorno” a los lanzamientos de su música viene recargado de nuevos ritmos y acomodado de buena manera en lo que respecta a la música que está consumiendo la gente hoy en día.

El tema fue producido por Abraham Wayne y Mateo On The Beatz, mientras que en la propuesta audiovisual Movienatik fue quién se hizo cargo. El video ya está disponible en su canal oficial de YouTube

Toda la música de Tracy Mcgrady está disponible en las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music y Tidal.