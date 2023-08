Tres premios Napolitans en Washington para Isaac Hernández

En esta edición 2023, los reconocimientos han sido en las categorías de mejor campaña regional, mejor campaña regional digital y Neuromarketing Político en campañas electorales.

Los “Napolitans” reconocen, en sus diferentes modalidades, a los profesionales más destacados en el ámbito de la comunicación política de habla hispana de una treintena de países.

Hernández recibió los diferentes premios el pasado fin de semana en el transcurso de la gala anual de The Washington Academy of Political Arts and Sciences, celebrada en la capital de Estados Unidos en Washington D.C., en reconocimiento a sus trabajos sobre comunicación y marketing político.

El tinerfeño, que competía con otros profesionales y empresas de la consultoría política dedicó sus premios a la Isla de Tenerife, a la coherencia de los gobiernos y todas las personas que han confiado en su trabajo a lo largo de estos años.

Isaac Hernández se define como un “apasionado del marketing y la comunicación” y a lo largo de su carrera ha asesorado a corporaciones locales, candidatos autonómicos y a políticos de ámbito nacional e internacional. Autor de tres libros sobre marketing político y comunicación estratégica, confiesa que su apuesta por este ámbito se produjo cuando comprobó la “imperiosa necesidad de dar un paso firme hacia una comunicación más emocional y afectiva”.

La nómina de ganadores de los Napolitan Victory Awards cuenta con destacadas figuras internacionales como el expresidente de Uruguay José Mujica, la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez o Dick Morris, asesor político de Bill Clinton.