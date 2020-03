Trump prohíbe reuniones de más de 10 personas y Wall Street se hunde. La bolsa de Nueva York ha sufrido una nueva caída esta vez la peor desde 1987, luego del anuncio del presidente norteamericano del empeoramiento de la situación sobre el covid-19 y la limitación de reuniones de más de 10 personas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instado este lunes a la población a evitar las reuniones de más de 10 personas, así como los viajes o las salidas a restaurantes durante un período de 15 días, a causa de la pandemia del covid-19, según recogen las últimas directrices de la Casa Blanca, informan medios locales.

Desde Washington, se recomienda a todos los mayores de edad que permanezcan en sus casas, y eviten las multitudes y restaurantes para que el número de infectados por coronavirus no aumente en el país.

El Promedio Industrial Dow Jones, el principal índice bursátil de EE.UU., ha sufrido este lunes su peor caída desde 1987 tras desplomarse un 12,9 %, quedando en los 2.999 puntos, ante el el temor a una recesión a causa de la epidemia del covid-19.

