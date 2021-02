«Tu olor» el nuevo tema de Penélope Casanola dedicado a los enamorados

La intérprete bilingüe cubana Penélope Casanola, presenta para los enamorados su nuevo sencillo promocional «Tu olor» en todas las plataformas digitales.

El videoclip de «Tu olor», dirigido nuevamente por el cubano Neiver Álvarez, y resaltando como siempre, la simpatía de la que nos tiene acostumbrados Penélope Casanola.

La composición de «Tu olor» describe lo que sucedió en un amor del pasado y está en planes de recuperarlo. Tema el cual estuvo bajo la producción musical de JC Karo, quien además ha trabajado para grandes exponentes de la industria musical como Farruko.

«Tu olor» se convierte en el adelanto de la apuesta musical que trae Penélope Casanola para este 2021, mientras sigue preparando y añadiendo más temas al repertorio de lo que será su próximo álbum de estudio a cargo de la casa discográfica Puntilla Music.

Con solo tres minutos de música, Penélope ha logrado conquistar y llevar su carrera a otro nivel en tan poco tiempo hacia diferentes países de la región, entre los que destacan Venezuela, Colombia y Ecuador y próximamente estará realizando un media tour promocionando su música.

Por otra parte, Penélope Casanola, recientemente viajó a su país natal, Cuba, para seguir trabajando todo el material audiovisual y fotográfico de sus próximos estrenos, esto con el objetivo de seguir sorprendiendo a su público.

Disfruta de «Tu olor» en todas las plataformas digitales y sigue los pasos de Penélope Casanola en Instagram como @penelopecasanola y su fanpage de Facebook: Penélope Casanola.

«Tu olor» el nuevo tema de Penélope Casanola was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente