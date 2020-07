Un científico asegura que otro coronavirus llegará a los humanos muy pronto. El científico Wang Linfa, experto de enfermedades infecciosas de Singapur, advirtió la llegada del coronavirus luego del MERS- Cov. Dijo que llegaría otro virus que saltaría de animales a humanos a lo largo de la década.

Ahora, hablando en un seminario en línea dedicado a la pandemia de Covid-19 organizado por la Universidad Nacional de Singapur, el especialista volvió a enviar una señal de alerta.

Linfa recordó que el coronavirus es el tercer coronavirus que pasó de animales a humanos y vaticinó que no será el último. Los dos primeros fueron el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003 y el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) en 2012.

El experto afirmó estar seguro que otro coronavirus saltará entre especies dentro de la próxima década. La única pregunta es cuándo y qué tan grave será. «La propagación de un coronavirus definitivamente va a suceder. La pregunta es cuándo. La otra incertidumbre es si será un brote grande o pequeño», aseveró.

Además de otro nuevo brote de coronavirus, también existe el temor entre los científicos de que el coronavirus pueda pasar de humanos a animales y luego saltar de nuevo a los humanos.En ese sentido, el profesor singapurense advirtió que el gran brote de la Covid-19 en Sudamérica puede contribuir al proceso debido a la gran cantidad de murciélagos que habitan en la región, sobre todo en la selva amazónica