Un tema de Bronzon será la canción oficial de Broncos de Caracas

Caracas, Venezuela, Mayo del 2021.- La Organización Broncos de Caracas, en el Marco de su mes aniversario y llegada a la Super Ronda en la segunda edición de la SuperLiga de Baloncesto, formó una alianza con la Disquera Apollo Group y el Artista Urbano Bronzon, para lanzar nuestro primer tema musical acompañado de un vídeoclip, que refleja el trabajo y dedicación de todos los que conforman la Familia de la Estampida Basquetera.

El Cantautor Bronzon, con una amplía trayectoria en la industria músical a nivel nacional e internacional; en conjunto con los cantantes Sandoval y Young J, escribió esta canción que lleva por Nombre «Broncos”. Una composición inspirada en los valores que caracterizan a la organización, con un flow urbano y pegajoso, con el cual pondrán a bailar a todos los Broncos Fanáticos.

El sello discográfico Apollo Group, quién apoya el talento nacional en el medio artístico fueron los encargados de llevar a cabo tan valioso proyecto. La disquera junto a nuestra Organización hará alianzas para seguir apostando a niños y jóvenes, de todo el territorio venezolano que quieran seguir sus sueños en el Baloncesto y Mundo Artístico.

Nuestra Organización a través de la música y está alianza busca proyectarse y expandir su mensaje a todos los que apoyan el Baloncesto Venezolano, en especial al futuro de nuestro país y ha conseguido un equipo que maneja la misma línea de valores y ganas de crecer, como los es Apollo Group y Bronzon.

Si deseas conocer más detalles no duden en seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como: @broncosbbcoficial, @Apollogroupvzla, @bronzonrd, @Sandovalvzla y @yyoung_j.

Un tema de Bronzon será la canción oficial de Broncos de Caracas was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa