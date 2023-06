Vale M estrena el sencillo “Última Lágrima”

La talentosa intérprete puertorriqueña, Vale M, sigue abriéndose paso en la escena musical, y esta vez sorprende con el estreno de su sencillo “Última Lágrima”, una canción que celebra la determinación de dejar atrás una relación que no funcionó.

Con su melodioso registro vocal, en “Última Lágrima” Vale M promueve un himno de empoderamiento en el que el amor propio va por encima de cualquier anhelo de reconciliación de parte de quien no la supo valorar.

“Lo que sentí por ti se fue y no pude evitarlo más / Porque anoche derramé mi última lágrima”, canta con firmeza.

La canción, producida por Jay Fran, se estrena con un videoclip, filmado en Manatí, Puerto Rico. La dirección estuvo a cargo de Tru Views de Conteni2 Media Group. Con vistosos escenarios de la naturaleza que incluyen deslumbrantes tomas costeras y espectaculares campos, el visual presenta a la protagonista de la historia decidida a disfrutar su nueva etapa, feliz y presumiendo su sensación de libertad, mientras su antiguo amor se proyecta frustrado de saber que ya no hay marcha atrás para una nueva oportunidad.

La canción y el video musical se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales de música.

Vale M es natural de Arecibo y desde su niñez demostró su gran amor por la música. La también hija del reconocido productor, rapero y empresario MC Ceja, uno de los creadores del sello disquero GLAD Empire, logró ser finalista durante la competencia de “La Voz Kids” en 2016 en el Team Yankee. Desde el principio de su participación en el famoso “reality”, cautivó con su carisma y su fuerza vocal.

La cantante, quien acaba de graduarse de cuarto año de escuela superior, logró impresionar durante su presentación en la reciente gala de los Premios Tu Música Urbano, que se llevó a cabo el pasado 15 de junio en Puerto Rico. Vale M continúa enfocada en demostrar su versatilidad y en dejar su huella con su extraordinaria identidad artística.

Vale M estrena el sencillo “Última Lágrima” was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: