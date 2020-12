Vallenato24K lanzó su tema “No puedo evitar”

Vallenato24K agrupación que nació ya hace 8 años, la cual cuenta con todas las características necesarias para “encender” una rumba, tal y como le gusta a los venezolanos.

Esta banda comprendida por 10 músicos, tiene como figuras principales a JohanK, como cantante y a El Gocho, como acordeonista, ofrece servicios para matrimonios, cumpleaños, graduaciones, ascensos, fiestas corporativas o cualquier otra festividad.

Aunque adaptándose a las exigencias del cliente, Vallenato24K para sus shows no solo interpreta éxitos de grandes músicos, sino también temas propios; tales como “No puedo evitar”, su más reciente lanzamiento. También cuentan con un homenaje a Jesús Manuel Entrada, el fallecido integrante de la agrupación Los Diablitos, quien interpretaba “Los caminos de la vida”.

Próximamente “Tu recuerdo”, una fusión entre vallenato y reggaetón, al estilo de Cásate conmigo”, interpretada por Silvestre Dangond y Nicky Jam; formará parte de su show. Además, Vallenato 24K anunció el estreno de otros temas, entre esos un tema bastante romántico.

