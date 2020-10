VARGAS anuncia lanzamiento oficial de “Nos quedamos”

Luego de un año cargado de lanzamientos, acompañados de su nominación en la 8va edición de Los Premios Pepsi Music. VARGAS, no deja de crear y componer nueva música. En el mes de octubre nos sorprende con “Nos quedamos”, un tema que guarda su esencia musical y contagia de energía desde el inicio.

Nos quedamos, resume la vibra del artista, con una letra optimista cargada de frases que te hacen reflexionar y te invitan a sonreír; Vargas, vuelve para recargar nuestras energías; anunciando un pronto lanzamiento de video este músico no para de enamorarnos de su trabajo.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, Nos quedamos, es letra y música de Vargas y muestra rasgos marcados de la música alternativa actual, este tema, “…es una canción que habla del cómo aprender a apreciar el momento en que vivimos, decidiendo que mientras seas feliz te quedas en el lugar donde estás, construyendo tu propio camino hasta que llegue el final y cuando te vayas, te vayas satisfecho…”, señala el artista que siempre nos presenta nuevas historias, que conectan con nuestros más sinceros pensamientos.

Este tema le abre camino a lo que será su próximo disco, fue grabado y producido por el mismo artista, que con cada tema nuevo nos va mostrando un poco más de su transformación y fuerza musical.

Como dato adicional, VARGAS, pertenece a PANDORA, espacio creativo que comparte con otros artistas con quienes comparte la misma pasión por la música y la unión estratégica para hacer visible su ARTE.

