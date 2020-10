VARGAS lanza su nuevo video, “Nos quedamos”

VARGAS, es uno de los músicos más activos de su generación. Recientemente nos volvió a sorprender con su más reciente estreno, “Nos quedamos”, un tema que contagia y define de principio a fin, mostrando además su interesante personalidad. En esta oportunidad, nos impresiona con un nuevo videoclip, un material que puedes descubrir ingresando a https://youtu.be/iv2Rktno6AI

Nos quedamos, es reflejo de este cantautor venezolano que no para de generar noticias. Repleto de frases que invitan a la reflexión y cargado de buena energía, Vargas vuelve con una canción llena de alegría y optimismo; tal y como prometió el artista, el video del tema ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y es una creación que nace netamente del artista.

El video fue grabado en el hogar de VARGAS, rodeado de su mundo imaginario y su arte. Entre ilustraciones, pinturas, libros y relatos; el artista nos deja entrar a su espacio íntimo y creativo para mostrarnos más de su proceso al momento de crear. Nos comenta Vargas “.. en el subtrama del video estoy escribiendo un mensaje en código, con tinta negra, usando una hoja negra también. Muchos de esos mensajes códigos/ideas son convertidos en aviones de papel; luego como ritual los quemo, los miro y les doy intención… Básicamente soy yo elaborando un sigilo mágico y activandolo con el fuego”.

