Venesti y Jay Wheeler deslumbran con el lanzamiento de “Goodbye”

Disponible junto con su video musical en todas las plataformas digitales

En un revolucionario giro para la música urbana contemporánea, Venesti, el artista colombiano que está redefiniendo las tendencias, se asocia con la superestrella internacional Jay Wheeler para presentar «Goodbye». El tema se desprende del álbum debut de Venesti «De La Nada» y el mismo se estrena con su video musical oficial, ya disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, brillantemente co-escrito por ambos intérpretes, combina armonías latín-urban con líricas apasionadas, creando una experiencia auditiva sin precedentes. Es evidente que la participación de Jay Wheeler no es casualidad, sino una colaboración que lleva la canción a nuevas alturas.

“No podría estar más agradecido con la vida por todas las bendiciones que a diario recibo en mi novel carrera artística. Gracias a Jay Wheeler por sumarse a este tema con el que muchos podrán sentirse identificados, estoy muy orgulloso y feliz del resultado”, afirmó Venesti.

El lanzamiento se complementa con un video musical de primera línea, filmado en Miami y bajo la maestría del director Gustavo Camacho “Gus”. La cinematografía, marcada por tonos fríos y una narrativa misteriosa y nostálgica, sirve de marco perfecto para interpretar la esencia de “Goodbye”.

Más allá de este lanzamiento, el álbum “De La Nada” de Venesti ha demostrado ser una obra maestra por derecho propio. Con hits que han dominado las listas, como “Umaye”, y colaboraciones explosivas, como “No es Normal” junto a Maffio y Nacho, Venesti ha dejado claro que ha llegado para quedarse y revolucionar el panorama musical.

A medida que “Goodbye” comienza su viaje a través de ondas radiales y plataformas digitales, solo podemos esperar que este sea el inicio de más colaboraciones y éxitos por parte de estos dos titanes de la música. Por el momento, los fanáticos pueden disfrutar de este tema y su correspondiente pieza audiovisual en todas las plataformas digitales.