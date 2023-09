Caracas, 23 de septiembre de 2023

Por: Octavio Estada/Octanopedia/@octano66 (Por demás inusual los días de competencias que se desarrollaron en la pista australiana Morgan Park Raceway, porque eso de programar carreras entre el martes y el jueves no se debió a un feriado o algo parecido, sino simplemente a que el nivel de vida es tan cómodo y relajado, que puedan darse ese gusto. Y cómo cambian las cosas: hace unos años – no muchos -, habríamos titulado “Berti se consagró entre los canguros” o alguna figura similar con discreto o ningún sentido periodístico… Pero en el presente, ante la hipersensibilidad digital y la aparición espontánea de tantos géneros y no precisamente literarios, provoca cierta aprehensión escribir ciertas cosas que antes podían resultar naturales e inofensivas… Capaz sale alguien que se sienta vulnerado por mencionar a los marsupiales porque se cree perteneciente a esa especie o cualquier absurdo similar… Se cansa uno, como habría concluido el gran Omar Lares…)

Logró cuatro victorias en el trazado Morgan Park

VENEZOLANO MICHAEL BERTI CORONÓ TÍTULO EN QUEENSLAND

El motociclista caraqueño Michael Berti, en su primera temporada en las pistas de Australia en las competencias de motos clásicas, aseguró este jueves 21 de septiembre de 2023 el campeonato de su categoría en el estado de Queensland, después de sumar hasta cuatro victorias al manillar de motos Ducati de 1000cc y 750cc, competencias efectuadas en el circuito Morgan Park Raceway.

Michael Berti participó en un total de ocho carreras o baterías en las que aseguró el primer puesto en la mitad de ellas, mientras en las otras cuatro sumó dos trofeos para el segundo puesto y otros dos en el tercer peldaño del podio. Su perfecto desempeño en la división Período 5 (motos hasta 1982) con propulsores de cilindrada ilimitada, le permitieron capturar el título regional de Queensland.

Para Berti, de 47 años de edad, se trató de su segunda presentación en el norteño trazado de la Costa Este de Australia, si bien en esta ocasión se empleó un dibujo más corto que el utilizado en mayo donde también supo adjudicarse el triunfo en cuatro mangas. En esta oportunidad la programación tuvo un desarrollo particular al cumplirse entre semana (martes, miércoles y jueves) y en el que se congregaron los mejores exponentes de la región oriental de Queensland.

“Ha sido un evento estupendo y he podido disfrutar al máximo el manejo de las motos – relató Michael Berti – Participé como siempre con las Ducati TT2 construidas en 1982: la moto de Jim perteneciente al Período 5 Unlimited y con la de Bob que también pertenece al Período 5 pero hasta 750cc. En la categoría Ilimitada gané las cuatro carreras y también hice la pole en ambas. Y con la 750cc, las otras motos inscritas presentaron problemas y por eso corrimos dentro de otra clase mezclados con máquinas más modernas pertenecientes al Período 6, que son las construidas hasta 1993. Allí hice dos segundos y dos terceros. Corrimos otra vez en Morgan Park pero empleamos la pista corta porque estaban reparando una parte del trazado. Me sentí mucho más cómodo a pesar de subirme y bajarme en cada tanta con dos motos de cilindradas diferentes. Los tiempos los hemos mejorado progresivamente y nos hemos sentido realmente muy bien, pudimos probar diferentes cosas sobre las motos, incluso distintas posiciones de manejo. Los jefes estaban encantados, no solo por los resultados, sino porque la pasamos realmente bien. Empezamos a desarrollar un método de trabajo más profesional y eso nos ha ayudado, tanto a Jim como a Bob disfrutan trabajar en la regulación y ajuste de sus motos y el balance ha sido excelente”.

Entre las sesiones de prácticas, clasificaciones y carreras, Michael Berti participó en unas veintidós sesiones durante los tres días del evento celebrado en Morgan Park. Las tandas son cortas, sobre todo para preservar la mecánica de todas esas joyas que están perfectamente presentadas tanto en el aspecto exterior como en la mecánica, mientras que muchos de los entusiastas pilotos que las manejan también están entrados en años y por eso es que las series o mangas no son tan extensas.

Michael Berti confesaba que si bien ha recibido el reconocimiento por su buen desempeño, asegura que las motos que maneja cumplen perfectamente su trabajo, son además muy fáciles de llevar, porque al ser más pequeñas que las japonesas de la misma época, son más ágiles en algunos circuitos. La Ducati TT2 de 1000cc identificada con el número 17 tiene una potencia estimada de unos 100 caballos de fuerza, casi la mitad de muchas de sus rivales niponas, aunque también su peso es mucho menor. De igual manera afirma el venezolano que todos los que participan en ese torneo lo hacen por simple pasión y afición, lo que significa alcanzar una satisfacción mayor al no tener mayor presión, disfrutando cada vez que sale a la pista, sin necesidad de ir por un resultado.

Sin tener confirmada su próxima presentación en los torneos estatales, existe una posibilidad de que el certamen de motos clásicas australianas participen como un evento de contorno en la válida mundialista de Superbikes que se realizará en el trazado de Philip Island, carrera pautada para el próximo mes de febrero, en el verano del hemisferio sur.