Venezonix y su EP que conecta nuestras raíces con la música electrónica

Andrés Ponce, músico y productor venezolano residenciado en los Estados Unidos, emprende una extensa investigación musical y pone en marcha su proyecto Venezonix. Una increíble propuesta musical que conjuga el mundo moderno, primitivo, tribal y futurista. Su nuevo álbum, “La Que Es”, llega en el mes de febrero de 2021 con sonidos afro venezolanos y electrónicos; de la mano de su primer sencillo del mismo nombre, junto a un video que puedes disfrutar siguiendo sus redes sociales. Este EP presenta un primer single con los embajadores de la Cultura venezolana, Betsayda Machado, la voz de Venezuela y La Parranda El Clavo.

Andrés Ponce, tras años en el mundo musical como miembro fundador de la banda Elastic Bond, (la cual ha publicado tres álbumes y colaborado con artistas de la talla de Los Amigos Invisibles), emprende este nuevo proyecto llamado Venezonix. Con esencia de ritmos autóctonos transformados a través de la tecnología este, su primer EP, une los sonidos primitivos con los actuales. La presencia de sintetizadores, samplers y demás máquinas le dan ese toque moderno a cada track, convirtiendo a este disco en un paseo que va cargado de magia ancestral y de ese espíritu vanguardista que tanto apasiona.

El EP está producido y mezclado por el mismo Andrés Ponce (agpa) y masterizado por Carlos Arellano. Exceptuando “La Que Es”, que fue mezclada y masterizada por Andrés Daza en Electric Air Studios. Todos los temas del EP están compuestos por Andrés G. Ponce (BMI) excepto por La Situación (Venezonix remix) que es original de Betsayda Machado y La Parranda El Clavo.

En palabras de Andrés Ponce “Definitivamente el hecho de estar tantos años fuera de Venezuela ha sido un gran catalizador para este proyecto que es como un puente imaginario para mantener una conección con tantos recuerdos, sonidos, colores. Espero que también sirva como una pequeña contribución para seguir difundiendo nuestros ritmos hacia nuevos oídos y fronteras”.

El single promocional que lleva el mismo nombre del EP, “La Que Es” feat Betsayda Machado & La Parranda El Clavo, es una experiencia sonora que conjuga la majestuosidad vocal y rítmica de una de las voces más importantes del continente con sonidos electrónicos. El tema viene acompañado de un video producido y dirigido por Joy Castañeda – Producciones enjoy y lo puedes disfrutar ingresando a https://www.youtube.com/watch?v=WYFDWJPMxKM&feature=youtu.be. Sin duda una experiencia Folktrónica que no puedes dejar de disfrutar.

