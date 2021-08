Venezuela: 929 nuevos contagios y 18 muertes por Covid-19

Durante las últimas 24 horas de este viernes, las autoridades reportaron 929 nuevos contagios en Venezuela, todos por transmisión comunitaria, destacando La Guaira como la región con más nuevos infectados: 163.

Con estas cifras, el país llegó a 304.726 casos acumulados, según informó a través de su cuenta en Twitter, Freddy Ñáñez.

A La Guaira, le sigue

Monagas con 131

Yaracuy con 90

Miranda 89

Mérida 81

Falcón 56

Caracas 56

Lara 49

Carabobo 44

Zulia 31

Sucre 22

Táchira y Bolívar con 21 cada uno

Apure 20

Anzoátegui 19

Trujillo 18

Nueva Esparta 10

Delta Amacuro 4

Cojedes y Aragua 3 cada uno

Barinas con 1.

De los 304.726 casos acumulados, 288.864 personas están recuperadas y 12.286 son pacientes activos. A 12.022 los atienden en el sistema público de salud y a 264 en clínicas privadas.

“Hasta la fecha tenemos 6.412 pacientes que se encuentran asintomáticos, 4.679 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 797 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 398 en la Unidad de Cuidados Intensivos”, precisó Ñáñez.

Notificó sobre 18 nuevos fallecidos para llegar a 3.576 en el país.

Las nuevas víctimas mortales fueron 3 hombres de 55, 57, 70 años y 2 mujeres de 60, 71 años de Aragua 2 hombres de 56, 68 años y 1 mujer de 58 años de Caracas 2 hombres de 57, 74 años de Miranda 1 mujer de 66 años y 1 hombre de 57 años de Táchira.

¿Cómo evitar contagiarse o propagar el COVID-19?

Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.

Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico especialmente en espacios cerrados con poca ventilación

No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

Limpia las superficies con alcohol, especialmente las cosas que llevas a tu casa.

No te reunas socialmente con personas que no vivan en tu hogar, es por la seguridad de todos.

En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.

Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios médicos para que te dirijan al centro adecuado.

Recuerda que las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona. Consulte más información en la web de la OMS, click aquí

