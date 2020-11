Venezuela disfruta “La Muestra Internacional” de La Banda Del Meke

Los amantes de la música vallenata disfrutaran de esta nueva propuesta musical fundamentada en ese vallenato autóctono, que por años ha deslumbrado en canciones notables que hacen parte de este trabajo musical realizado en vivo, y que nos presenta de la mejor manera a Eder González y Edgardo Bolaño, dos artistas que empiezan a lograr un destacado ascenso en el gusto del amante del género, realizando una campaña en los distintas medios de comunicación especializados de Colombia, con el objetivo de presentar al target adecuado este lanzamiento del primer sencillo de la producción titulada Muestra Internacional, título que le da el nombre a este trabajo con formato “en vivo” que muestra la calidad musical y puesta en escena de la agrupación.

Muestra internacional es una canción que fue grabada por Los Betos y fue escrita por Ernesto Cárdenas, una letra decorada con una armonía vallenata estilizada con el estilo propio de Eder y Edgardo, resaltando en las nuevas figuras esta versión fresca que describe en este show en toda la esencia de una agrupación que busca abrirse paso en el mundo vallenato.

Desde este 25 de noviembre en todas las plataformas digitales puedes encontrar este formato musical que contiene seis canciones, de las que se desprenden tres covers donde se incluye muestra internacional (Ernesto Cárdenas), A besitos (Omar geles) y Tú mi loquita (Iván Ovalle) y tres canciones propias de la organización musical como; La estoy amando (Jesús Alberto villero), Intento ser feliz (Alejandro Sarmiento), y Como ninguna (Nando Diaz Pinto), con este repertorio llegan Eder González & Edgardo Bolaños para lo que resta de este fin de año y en lo que viene del 2021.

