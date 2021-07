VENEZUELA reporta 1.109 nuevos casos y 12 muertos por Covid-19

Los nuevos fallecimientos fueron:

2 hombres de 65, 77 años y 1 mujer de 38 años de Apure,

1 mujer de 55 años y 1 hombre de 80 años de Anzoátegui,

1 mujer de 59 años y 1 hombre de 89 años de Yaracuy,

1 mujer de 61 años de Aragua,

1 hombre de 71 años de Barinas,

1 hombre de 71 años de Carabobo,

1 hombre de 73 años de Miranda

1 hombre de 60 años de Zulia.

Las nuevas infecciones comunitarias se distribuyen de la siguiente forma en los Estados:

Sucre 186

Miranda 145

Caracas 102

Lara 99

Mérida 98

Nueva Esparta 95

La Guaira 81

Yaracuy 74

Trujillo 33

Carabobo 31

Apure 26

Monagas 23

Aragua 20

Guárico 16

Zulia 13

Barinas 10

Cojedes 9

Amazonas 7

Táchira 6

Bolívar 1

Anzoátegui 1

Falcón 1.

Las autoridades contabilizaron este miércoles 1.109 nuevos contagios de Covid-19 en Venezuela, con lo que aumentó a 288.099 la cifra de infecciones acumuladas desde el inicio de la pandemia en el país.

El reporte lo notificó Freddy Ñáñez, ministro de comunicación afirmó que de los nuevos casos, 1.089 fueron por transmisión comunitaria y 20 importados.

De los 20 casos importados, 13 vienen desde Panamá, 3 de República Dominicana, 1 de Turquía, 1 de México, 1 de Chile y 1 de Irán, todos con entrada por La Guaira.

Del total de casos acumulados, hay 270.996 personas recuperadas y 13.776 casos activos, de los cuales 13.241 son atendidos en el sistema público de salud y 535 en clínicas privadas.

El funcionario precisó que 6.609 pacientes se encuentran asintomáticos, 5.618 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 1.118 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 431 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Informó sobre 12 nuevos fallecidos para llegar a un total de 3.327 en el territorio nacional.

Como representante de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid-19, Ñáñez afirmó que recibieron la propuesta de Maduro de flexibilizar las restricciones por la cuarentena.

