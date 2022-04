Virginia Romero se destaca exponiendo en seminario «Creative Film Academy»

Miami, FL, 6 de abril de 2022.- (@MinayaPR) Este fin de semana tuvo lugar en Miami el 2do Seminario para filmmakers de “Creative Film Academy” realizadas por el director Javi Ferrer, donde la también directora Virginia Romero pudo contestar las preguntas relacionadas a la producción y filmación de videos musicales del público presente.

También han participado entre otras personalidades del medio cinematográfico los directores y productores Jessy Terrero, Nuno Gómez y David Impelluso entre otras notables personalidades de este medio.

Además, se ha estrenado el video musical “Me Gusta” del artista mexicano José Adrián, con la producción musical del multipremiado Alejandro Jaén, el cual Virginia Romero ha producido para su compañía One Movie One Film.

Gracias a sus trabajos cinematográficos, Virginia Romero está siendo considerada como una de las mejores directoras del medio musical y sigue generando excelente críticas en su trabajo como directora y creadora.

Ya ha trabajado con artistas muy importantes como Akon, Ñengo Flow, Randy “Nota Loca”, Chacal, Ivy Queen, Bryant Myers, Arcangel, Yomo, Daniel “El Travieso”, Tempo, Melimel, Yahaira Plasencia, Alcover, Ñejo, Toño Rosario, Tito Nieves, Sergio George, Pipe Bueno, Joss Favela entre otros.

Luego de realizar producciones exitosas como “Cobarde” del artista urbano Joonti, se avecina un año cargado de proyectos para esta talentosa directora para demostrar más de su talento.

Demo Reel from One Movie One film on Vimeo.

La directora Virgina Romero pertenece al poderoso equipo de trabajo de One Movie One Film, empresa que lleva a cabo importantes proyectos en la industria del cine, televisión y música dentro y fuera de los Estados Unidos.