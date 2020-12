Visionario y Wilove cautivan al mercado internacional con “Toa Mía”

Amigos desde la infancia, pero con un sueño en común, lograr ganarse una posición privilegiada dentro de la música, así que nace el sueño de Visionario y Wilove “El futuro de la nueva era”, un dúo que llegó para quedarse, en esta ocasión más fuerza que nunca, demostrando a los que se abren paso dentro del género urbano, que para consolidarse, no es necesario degradar a la mujer, al contrario, se necesitan letras que puedan ser aptas para todo público.

La fusión del hip hop, sumado a sus voces románticas le da el toque moderno y futurístico al dúo boricua, que promociona actualmente “Toa Mía”, su carta de presentación al mercado internacional. Manifestaron sentirse a gusto por la receptividad que han tenido en países como: Colombia, Venezuela, Panamá y México.

En conversaciones con este medio, pudieron adelantarnos, que se encuentran listos para cumplir con una serie de compromisos laborales en Latinoamérica, debido al éxito que ha tenido “Toa Mía”.

El sencillo, se encuentra en todas las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play y Vevo.

