Willy García estrena la salsa «Mentiroso» el primer sencillo del nuevo álbum «Siendo Yo»

Miami, FL, El nuevo álbum del multipremiado artista colombiano Willy García, se titula «Siendo Yo» y su primer sencillo lleva por nombre «Mentiroso», una poderosa salsa lista para invadir los clubes y discotecas globalmente.

La canción fue grabada entre Cali y Miami y masterizada en New York, escrita por Willy García y coproducida por él mismo y el maestro Oscar Iván Lozano.

Los músicos que participaron en la grabación incluye algunos de los nombres más reconocidos de Colombia como Diego Galé quien tocó las congas y el bongó, Diego Galindo, Johan Castro, Luis Araque y Christian Fernández hicieron los coros, mientras que Luis Bravo y Carlos Latoche en la sección de vientos, el bajista Carlos Córdoba, el timbalero Robert Vilera y el propio Óscar Iván Lozano en el piano.

Willy ha tenido una carrera impresionante y en este último año ha podido lograr nominaciones al Latin GRAMMY® 2021, además de los Premios Heat 2022 y Premios Lo Nuestro 2022.

Con estos premios también se sumaron las posiciones que logró con su Top 10 en la lista Airplay Tropical de Billboard y número 1 en el periódico mas leído en la Unión Americana, el USA Today, con «Lo Veo y No Lo Creo» junto a Gilberto SantaRosa, su participación en el concierto «Noche de la Restauración Dominicana» donde cantó con Sergio Vargas y el premio «Afrocolombiano Del Año» en la categoría Artes Y Música del diario El Espectador, Willy tendrá otro gran año con «Siendo Yo», su quinto álbum de estudio como solista.

Discografía de Willy García como solista

1. SIGO PRESENTE (2012)

2. MANEJANDO LOS TIEMPOS (2014)

3. MANEJANDO LOS TIEMPOS – DELUXE EDITION (2015)

4. DE MIL MANERAS (2019)

5. EL DIA ES HOY (2021)

6. SIENDO YO (2022)