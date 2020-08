El proyecto de música electrónica, recibe con entusiasmo su primera nominación a los Premios Pepsi Music. “Worm Moon” con sonidos de la electrónica experimental actual nace en Nueva York en el 2018, de la mano del productor y músico venezolano Diego Ramirez, guitarrista y vocalista de la banda de grunge Joudy Ju.

“The Fool” es el segundo sencillo publicado por Worm Moon, tras su debut con el tema The Hermit lanzado el año pasado. Ambos temas son complementos influenciados por los conceptos del tarot. Bajo el género de Synth Pop, este tema viene de la mano de un video grabado en septiembre del 2019 al Norte de Nueva York, cerca de un pueblo rodeado de bosques, llamado Lake George, específicamente en las caídas de agua «Shelving Rock Falls» y es el video que hoy recibe la nominación en los Premios Pepsi Music en su 8va edición.

El tema contó con la composición, producción y mezcla de Diego Ramírez, masterización de Andrés Melo y diseño de arte por José Andrade (Frase 8), todo por el sello venezolano radicado en Nueva York “Amigos de La Casa”. En palabras de Diego Ramírez, su creador, Worm Moon “se caracteriza por envolver al oyente sintetizando bajos profundos y tonos melódicos sutiles que adornan la estructuras minimalistas de sus canciones”.

El vídeoclip dirigido y editado por por el mismo Diego es una representación de la carta de tarot “El Loco”, mostrando al personaje vagando por el bosque y guiado por sus instintos. Una experiencia visual que transmite un viaje personal, acompañado de la extraordinaria propuesta musical de este proyecto que nos presenta Diego.

Worm Moon nominado a los Premios Pepsi Music en su 8va edición was last modified: by

En : Gente