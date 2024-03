Xan Roldan estrena ‘Sayonara’, un EP para abrir y cerrar ciclos

‘Sayonara’ de Xan Roldán es un EP perfecto para escuchar en mañanas energizantes, tardes inspiradoras y noches espaciales. Ideal para momentos reflexivos, quiebres y de transformación.

Xan Roldan, es el proyecto en solitario del cantautor de Urrao, Antioquia Juan Alexander Roldan. La propuesta del artista radicado hace más de una década en Medellín, está influenciada por el City Pop, el Electropop y el Neo Soul. Es un artista apasionado, disciplinado y curioso, crea música y canciones que se enlacen a través del sonido y la imagen, pues gracias a su carrera paralela de productor de multimedia, está en búsqueda de espacios que lo puedan inspirar. La intención de su propuesta es crear música desafiante y cautivadora para los oídos más exigentes. Xan Roldan hace canciones que trascienden a partir de la cualidad más natural del ser humano, la sinceridad.

«Con mis canciones quiero transmitir mis vivencias y pensamientos, además de hablar de la complejidad del ser humano, tratar estados de ánimo que pasan desapercibidos, pero que están tan vigentes en nuestra sociedad. También quiero llevar con mi música el anhelo futurista de lo que nos espera en unos años», comenta el músico colombiano con influencias de artistas como Toshiki Kadumatsu, Anri, Sade, The Weeknd, Kali Uchis, Bjork y Pink Floyd.

‘Sayonara’ es el EP debut de Xan Roldan, un trabajo musical de seis canciones en donde el artista le canta al existencialismo, la tristeza, la migración, los sueños, a la maravilla de aprender algo de una persona especial, habla de hablarnos a nosotros mismos y a Dios. El EP se influencia en el City Pop y en el mundo de la cultura japonesa (Música, cine, manga y anime).

«‘Sayonara’ es el final de la mayoría de mis inseguridades y el inicio de mi proyecto musical. Cuando cree este EP cerraba muchos ciclos en mi vida. Es, sin duda, un trabajo que hice para cerrar ciclos desde varios puntos y momentos que estaban destinados a no ser. Es un EP de transiciones y periodos que me sirvió para abrir el cuerpo y el alma para lo que está por llegar», agrega Xan Roldán.

‘Sayonara’ de Xan Roldán habla de situaciones existenciales y de transiciones en ‘Cráteres’ (En los pies de un Caminante), de gratitud y dedicatoria en ‘Baby Alien’, de nostalgia y privacidad en ‘Tristeza en Psicodelia’, de cambio y de sueños en ‘Mujer Boreal’, de consejo y conflicto en ‘Agua Ardiente’ y de reflexión y anhelos en ‘Shikon’.

El EP cuenta con dos sencillos promocionales: ‘Tristeza en Psicodelia’ y ‘Agua Ardiente’.

‘Tristeza en Psicodelia» es una canción que aborda la depresión y fue escrita por Xan Roldan en ese mismo estado. El artista se habla y se centra en cómo abordar la tristeza desde su parte más interna y de cómo se plantea imaginariamente escenarios con o sin sentido para dejarla en un espacio donde pueda estar y no conflictuar. El video es un flujo constante de sacar elementos y pensamientos (tristeza), acompañado de un estilo visual psicodélico.

‘Agua Ardiente’ es un diálogo en tercera parte creado pensando en Xan Roldan, en la ira y el mal genio, en cómo una parte de él trata de aconsejarlo para no ser devorado por la rabia y de cómo esto lo aleja de sí mismo y de los demás. El video contempla la oscuridad y las llamas teniendo como protagonistas a varias momias consumidas por el agua y el fuego.

Para este 2024, Xan Roldan está enfocado en ganar más terreno, conquistar nuevas audiencias en Colombia y Latinoamérica y consolidar el proyecto utilizando las redes sociales y plataformas musicales para darle fuerza al EP debut y, al mismo tiempo, ir creando nuevas canciones que se publiquen en el transcurso del año. De igual manera, el artista se prepara vocal y corporalmente para ir diseñando presentaciones en vivo algo que imagina como una gran experiencia audiovisual.

«Espero que mi proyecto trascienda, me encantaría conectar y encontrar gente que se identifique y que pueda fluir con mis canciones. Siento que las personas pueden descubrir cosas diferentes, cosas reales, algo que los pueda acompañar en su diario vivir», concluye Xan Roldan.

Sobre Xan Roldan

Xan Roldan debutó en 2022 con el sencillo ‘Algo cambia’, luego invitó a la cantante Linda García para lanzar el reggae ‘Más allá de Plutón’, a mediados de ese año estrenó ‘Mujer Boreal’, primer sencillo de su EP debut ‘Sayonara’ y finalizando el 2022 lanzó ‘Tristeza en Psicodelia’ canción escogida como la apertura del EP. En 2023 presentó ‘Cráteres’ (En los Pies de un Caminante) y ‘Baby Alíen’, y a finales de ese año publicó ‘Agua Ardiente’ y ‘Shikon’ para cerrar el EP de seis canciones que aborda el fin y el inicio de varios ciclos del artista en donde le canta a la tristeza, el existencialismo, la migración, la gratitud, la reflexión y los sueños.

