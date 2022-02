Xantos regresa para romper con su nuevo reggaetón «Me muero»

Miami FL, 7 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) El día de su cumpleaños, 7 de febrero, el artista urbano Xantos lanza su nuevo sencillo titulado “Me muero” bajo el respaldo de JN Music.

La canción se estrena junto con un vídeo musical dirigido por GUS, realizado en Miami, en el Tucán de Brickell.

“Me muero” nace en medio de la Pandemia, cuando Xantos elaboró esta canción que habla de que si se acaba el mundo, la gente puede estar alegre, bailando y de fiesta.

A pesar de las circunstancias se trata de pensar en positivo. “Bailame que el mundo se acaba ya mismo” dice la canción con vibra de relajar un poco el cuerpo.

El tema fue montado por Xantos junto con Chris Floy, Jhay Cortez y la producción de Masis. Es por esto que el vídeo y el ritmo tienen la esencia del perreo.

Luego de este lanzamiento, el artista está preparado y ansioso por lanzar 2 sencillos más en los próximos 3 meses. Ha dicho que vienen colaboraciones con nuevos artistas y que tiene mucho para dar en su regreso.

Xantos ya no quiere cantar temas de hace 5 años, sino que busca renovarse y despegar con su música nueva. En las redes sociales, se lo encuentra como @xantosmusic.

“Esto es como un regreso a trabajar y a soltar música para todos los que me escuchan. Gracias por esperarlo.” dijo el artista muy ansioso por dar a conocer lo nuevo.

