Xavi sigue sorprendiendo a su audiencia con nueva música, esta vez con “Mejor Pa Mi”

CARACAS, VENEZUELA.- El exponente del género urbano Xavi (@xavithedestroyer), mejor conocido en sus inicios como “Xavi The Destroyer” presenta su nuevo sencillo “Mejor Pa Mi”, un tema que trata de una historia de amor y que al mismo tiempo pondrá a bailar a su fanaticada al mejor ritmo del reggaetón.

El cantante puertorriqueño, quien cuenta con un reconocimiento a nivel internacional a través de su música, ya que hizo su debut cuando tenía tan solo siete años de edad, logrando colaboraciones con grandes artistas de la industria como Don Omar, Zion y Lenox, Farruko, De La Guetto, entre otros. Actualmente viene atravesando por una nueva etapa en su carrera artística con la intención de seguir creciendo y creando éxitos para los seguidores del género urbano.

En esta oportunidad, Xavi presenta su nuevo sencillo “Mejor Pa Mi” un tema con sonidos de reggaetón y una fusión de ritmos urbanos, bajo la producción y composición de Xavier Soto Rivera “Xavi”, Izon, Hiram The Producer, Val2 y MP Mike. La pieza musical representa la historia de un triángulo amoroso en dónde la chica engaña a su prometido con otro hombre, pero al final también termina jugando con él.

“Mejor Pa Mi” se estrena con su videoclip oficial con la dirección de Steven Towers. La pieza audiovisual se grabó en Mayagüez, Puerto Rico, ciudad natal del artista. En las tomas del video se puede apreciar la sensualidad y el coqueteo entre Xavi y la chica, además de contar con una estética visual al estilo clásico “vintage”, que pretende captar la atención de la audiencia.

“Este es un tema que para muchos representa su realidad. Aprovecho para agradecer a los fanáticos que siempre han estado conmigo y espero me sigan apoyando en esta etapa”, expresó el artista.

“Mejor Pa Mi” está disponible en todas las plataformas digitales y