Yari M se reafirma como la nueva promesa femenina con el estreno de «Te pienso»

El pasado 03 de septiembre, la prometedora cantante puertorriqueña Yari M lanzó su nuevo sencillo y video musical “Te Pienso”.

“Te Pienso” es una mezcla de reggaetón y pop con letras que hablan de perder un amor pero no poder aceptar que la relación se acabó y pensar en esa persona constantemente. Producida por los reconocidos Hi Flow y YoFred, la melodía contagiosa y las letras fáciles de aprender harán que todos canten esta canción en poco tiempo.

El video musical fue dirigido por Adrián Sánchez Ávila y la hermana de Yari M, Kiannique Cordero, y muestra a Yari M en un sueño donde recuerda la relación mientras la sombra de su amor pasado la sigue.

Yari M irrumpió en escena en el verano de 2020 con una propuesta fresca que combinaba con su juventud y su estilo. “Fulana” resultó ser un gran comienzo para su carrera, obteniendo 1.3 millones de visitas en YouTube y posicionando a Yari M como la próxima gran estrella femenina para ver. “Maltrato” siguió con un “lyric video” que despegó en México, obteniendo también 1.3 millones de visitas.

Después del éxito de estos dos sencillos, Yari M lanzó su primer EP Yo Soy, con seis canciones que incluían “Freshy”, que se hizo tan popular que el veterano del reggaetón Randy y el popular intérprete Brray unieron fuerzas para un espectacular remix que sorprendió no solo a los fanáticos de Yari M, pero también artistas que vieron el potencial de colaborar con ella.

Ahora, Yari M está de vuelta con “Te Pienso”, demostrando una vez más su versatilidad y talento en una canción que resonará con muchos gracias a sus letras identificables.

