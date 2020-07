Yordy Baena: Participación de los jóvenes será un desafío para la democracia

Participación de los jóvenes será un desafío para la democracia

A propósito del inicio de la jornada especial de Registro Electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional, período 2021 – 2026, el Responsable Nacional Electoral de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), Yordy Baena, llamó a los jóvenes venezolanos a no desaprovechar la oportunidad y a convertirse en protagonistas del cambio.

“Los jóvenes venezolanos están llamados a ser parte del cambio, pues ellos son también víctimas de una política gubernamental que les ha cercenado posibilidades de formación, crecimiento, desarrollo y progreso, empujando a cientos de miles a emigrar hacia otros países en busca de oportunidades que aquí les negaron”, indicó Baena.

El vocero nacional del partido Acción Ciudadana En Positivo ACEP, recordó que desde hoy y hasta el 26 de julio, aquellos jóvenes que cumplieron 18 años o los cumplen antes del 6 de diciembre – fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral para celebrar las elecciones parlamentarias –, tienen la oportunidad de registrarse y habilitarse para ejercer su derecho al voto.

El también abogado, manifestó que hay razones para votar, pues de esta manera se socava el piso político de un desgobierno que no es capaz de garantizar la gobernabilidad y que se sostiene por un entramado de intereses y poder. “Todos los ciudadanos debemos participar activamente en los asuntos que nos competen. La ciudadanía es ese conjunto de derechos y deberes a los cuales el individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive”. El rescate de la democracia se garantiza a través del voto. Es el ejercicio de ese derecho el que crea las bases sobre las cuales reposará la institucionalidad del país.

Recordó que el CNE habilitó a partir de hoy 551 centros de inscripción en el Registro Electoral. Estarán en cada una de las Oficinas Regionales Electorales (ORE) situadas en las capitales de cada entidad; además habrá 100 máquinas en la sede del CNE, ubicada en Plaza Venezuela, Distrito Capital. Los únicos requisitos son la cédula de identidad laminada (aunque esté vencida) y el uso del tapabocas.

Para el proceso electoral presidencial del año 2018, el CNE habilitó el RE durante 10 días, lapso en el cual se registraron (según cifras oficiales), poco más de 800 mil nuevos votantes. Finalmente, Baena llamó a los ciudadanos a aceptar el reto de participar activamente en el proceso de cambio. “El futuro es nuestro”.

CNP 7.614