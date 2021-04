Yoselin Márquez, cantautora originaria de San Cristóbal, estado Táchira, busca llevar su carrera musical al siguiente nivel con el estreno de su tema «Gitano», una composición musical dinámica y bailable.

El tema «Gitano» el cual interpreta en colaboración junto a Zarate y Kesler Escobar, relata la locura, el deseo y la pasión, inspirada en esos amores que se dan sin planearlo y que llevan al desenfreno, aunque generan paz y tranquilidad al mismo tiempo. La joven venezolana, de 26 años de edad se siente bastante segura que puede reflejar todas estas características en una canción bajo sonidos e influencias del medio oriente, flamenco y ritmos urbanos, donde más allá de la pasión que relata, pondrá a bailar a más de uno. El estreno se encuentra acompañado de un videoclip a cargo en la dirección de Delfranco Ostos, en la trama se muestra a un individuo es secuestrado por un grupo de chicas que hacen parte de una mafia liderada por Yoselin junto a un final inesperado, que refleja el síndrome de Estocolmo.

Yoselin Márquez ya ha contado con algunas interpretaciones y adaptaciones en su carrera musical, donde ha compartido versiones de Simón Diaz, Franco De Vita, Alberto Arvelo Torrealba y Mercedes Sosa, así como previos sencillos promocionales, sin embargo ahora en el 2021 busca dar el paso a que su música sea disfrutada más allá de su ciudad. Gitano contó con la producción musical de Daniel Acevedo y Jeismar Rujano en La Roca Estudio y se encuentra disponible en más de 150 plataformas digitales de música a nivel mundial.

Yoselin Márquez estrena su nuevo sencillo «Gitano» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa