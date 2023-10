ZABDIEL presenta su nuevo sencillo «Película» junto a Mar Lucas y Seven Kayne

El artista hace esta colaboración con la Tiktoker española Mar Lucas y el artista argentino Seven Kayne para un tema Synth-Pop que refleja las dificultades de una separación.

ZABDIEL ha estado trabajando el arte desde su carrera profesional como integrante de CNCO, moldeando un sonido innovador que hoy incorpora en su música como solista. En su debut con «Aventura», un sencillo fusionado con bachata, ZABDIEL ha intrigado los oídos de sus oyentes, lo cual lo ha motivado a presentar su segundo tema «Película» junto a Mar Lucas y Seven Kayne.

Con el objetivo de conectar siempre con su público a través de interpretar experiencias universales, ZABDIEL afronta el tema del desamor y la inestabilidad emocional en «Película». La inclusión de sonidos Synth-Pop ochenteros en la canción le permite experimentar con nuevos ritmos y mezclar géneros, y así abrir un nuevo espectro de audiencia.

Paralelamente al lanzamiento de «Película», ZABDIEL sigue disfrutando del éxito de «Aventura», lanzado el mes pasado. Desde su estreno, la canción ha alcanzado #27 en el chart de Spotify: Top Viral Songs en España y sobrepasa un millón de streams combinados en plataformas digitales. Esto ha llevado al artista de Bayamón, Puerto Rico, a seguir cultivando su base de fans, una que se ha convertido en testimonio de su proeza musical al demostrar que su arte no se conforma con un género en particular.

Con una gran diversidad sonora, «Película» y «Aventura» son un adelanto de la música que ZABDIEL ha estado creando. Con ganas de seguir colaborando con la nueva ola de artistas, mientras explora su nueva etapa como solista, dejando claro que esto solo es el comienzo.