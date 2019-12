Con temperaturas de más de 30 grados: Zulianos sometidos a un racionamiento ATROZ de 12 horas al día

Con temperaturas de más de 30 grados: Zulianos sometidos a un racionamiento atroz de solo 12 horas al día .Aplicando un plan de apagones programados o racionamiento Corpoelec, somete a los zulianos son sometidos a este racionamiento en una época del año en que las temperaturas continúan altas aun cuando debería estar lloviendo, pero los efectos del cambio climático han provocado lo contrario.

«“A nuestros usuarios y usuarias del servicio eléctrico le informamos que en Zulia se aplica Plan de Administración de Cargas para mantener la estabilidad del Sistema por el lapso de 6×6 horas”, señaló el mensaje en la cuenta @CorpoelecZulia_. Explicó en un segundo mensaje que el personal operativo de la empresa se desplegó en un conjunto de subestaciones eléctricas que se vieron afectadas por la falla que se originó fuera del estado Zulia. “Cuadrillas de CORPOELEC durante la atención de averías en líneas de transmisión a 138kv. Línea Raúl Leoni – Cuatricentenario, línea Raúl Leoni – Canchancha y línea Palito Blanco – Jardín Botánico”, se indicó en un segundo mensaje.»

¿Que pasó con las termoelétricas?

De acuerdo a los expertos en el Zulia hay una capacidad de generación termica instalada de más de 2000 megavatios, lo que significa que el único estado región de Venezuela no requeriría estar conectado a la central hidroeléctrica del Guri para poder surtir a la población del fluido eléctrico necesario.

Sucede que al parecer, las instalaciones de las ya mencionadas plantas termoeléctricas aun cuando han estado militarizadas desde hace alrededor de una década, han sido desmanteladas no se sabe porqué, y lo que aun queda, o no saben ponerlo en funcionamiento, o no hay personal capacitado, o no hay el dinero, o mucho te todo esto.

¿Y el parque eólico de la Goajira?

De acuerdo al diputado Eliseo Fermín, dicho parque eólico nunca generó ni un kilovatio, el costo del mismo fue de alrededor de 200 millones de dólares, dilapidados en momentos en que estaban las «vacas gordas del petróleo a $130 x Barril».



