Zurbaran reafirma su carrera solista con “Junto a Ti”

El músico venezolano Yunior Lobo, baterista de exitosas bandas venezolanas, nos sorprendió en el 2020, con el lanzamiento de su carrera solista. Bajo el nombre de Zurbarán, su primer single “El brillo de tus ojos”, llega para presentarnos una faceta musical distinta de este artista. Luego de sonar en diversas radios juveniles de su país, el artista nos presenta un nuevo tema junto a un video que consolida su identidad musical y nos muestra lo que es tan solo el inicio de diversos lanzamientos musicales que tiene programado para este año.

Zurbaran, nos presenta en este mes de marzo un tema que se pasea por los géneros Pop y Rock. Construyendo un sonido personal, compaginando letras cargadas de poesía con una ejecución instrumental perfecta.

“Junto a ti”, está producida por Yunior Lobo Zurbarán y Chapis Lasca, mezclada por Max Martinez y masterizada por el ganador del Grammy Marcel Fernandez. Cuenta con la presencia de: Victor Rodriguez en los teclados, Chapis Lasca en los coros, guitarra acústica adicionales y teclados, Carlos Reyes en la guitarra eléctrica, Max Martinez en la batería y percusión, José Ignacio Mateis en el bajo y al mismo Yunior Lobo Zurbarán en la voz, coros y la guitarra acústica.

“La creación del tema coincidió, con un viaje que hice a Mérida a visitar a mi familia y al estar en casa un día por la mañana, salgo al balcón donde se ve toda la sierra de Mérida… y fue inspiración inmediata, tomar la guitarra y concluirlo era inevitable…” nos comenta el músico venezolano que nació en Mérida y que forma parte importante de la escena rock de nuestro país.

Junto a un nostálgico video, que ya se encuentra disponible en su canal de Youtube, Zurbarán se adentra a conceptos como la nostalgia y añoranza. Nos cuenta, “el video que si bien no fue grabado en Mérida como quisiera, en su prototipo de idea… Usé imágenes del Estado y la Ciudad y con ello poder concretarlo al resultado que quería conseguir y también poder entender más fácilmente”.

El videoclip, que fue dirigido por Yunior Lobo Zurbarán y Txaber Miravalles, con guión del mismo Zurbarán, forma parte del cuidado estético que le otorga el artista a sus lanzamientos; en esta oportunidad también trabaja con Gabriel Barbara, quien participa como creador en el arte que acompaña el sencillo.

El tema forma parte de una serie de lanzamientos que PRONTO anunciará el artista. “Junto a ti”, al igual que “El brillo de tus ojos”, contará con un remix, así que la invitación es para que estén muy pendientes de este próximo lanzamiento.

