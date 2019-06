A 100 años de su partida: feligreses abarrotan Iglesia La Candelaria clamando beatificación del Dr. José Gregorio Hernández

Desafiando la feroz inseguridad, oscuridad y crisis económica miles de venezolanos llenan la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria desde la medianoche rindiendo homenaje al Dr. José Gregorio Hernández cuando se cumplen 100 años de su muerte, líderes vecinales informaron que se realizarán misas cada hora hasta concluir a las 6:00pn con una eucaristía oficiada por el Cardenal Monseñor Baltazar Porras. El pueblo súplica en vigilia por la pronta beatificación del médico ucevista irradiando en Venezuela una alegría en medio de tanto sufrimiento.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, detalló cómo se vivió un milagro al darse que por unos instantes el hampa, la enorme oscuridad de las calles o la misma crisis económica fueran vencidas por un enorme sentimiento de amor y devoción expresado en centenares de feligreses, principalmente vecinos de la parroquia llenando la Iglesia de La Candelaria para asistir a la misa de medianoche en homenaje al venerable José Gregorio Hernández. “Esto es una muestra de cómo la fe y el milagro de nuestro venerable puede vencer al miedo, donde a pesar de las grades dificultades y sin importar los riesgos de la inseguridad, los vecinos tomaron sus calles clamando la beatificación del doctor de los pobres”, dijo.

Rojas señaló como el pueblo de Caracas y de toda Venezuela admira a José Gregorio Hernández no solo por su faceta de devoción religiosa, sino por ser ejemplo de ese venezolano que dio su vida por el país ayudando a los más humildes usando sus conocimientos en medicina con una inmensurable ética y profesionalismo alcanzando grandes logros científicos para la época de ese país rural de principios del siglo XX. “EL venerable es más venezolano que la arepa, el beisbol o el Alma Llanera, el expresó con su vida dedicada a los pobres curando enfermedades del cuerpo y el alma. Su testimonio de vida como ciudadano, médico y profesor universitario dedicando su vida a los más desvalidos sin pedir nada a cambio es esa guía que debemos seguir para rescatar al país por el sendero de la honestidad y el amor al prójimo”.

El también miembro del Frente en Defensa del Norte de Caracas informó que se espera que miles de feligreses asistan hoy a las misas en honor al Dr. José Gregorio Hernández, teniendo como ecuaristia principal al final de la tarde dirigida por el cardenal y arzobispo de Caracas Monseñor Baltazar Porras. “Los distintos homenajes están siendo amenizados por artistas quienes con su canto y distintos instrumentos a través de la música también rinden honores al doctor de los pobres. Recordando que los restos del venerable se encuentras enterrados en la Iglesia de La Candelaria siendo icono histórico del país visitado por nacionales y extranjeros”, indicó.

Uno de los grandes hombres en la historia de Venezuela

Por su parte Peter Mendoza, asesor histórico de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó como este sábado 29 de junio es una fecha de gran significación espiritual e histórica para los venezolanos, ya que se cumple el primer centenario del paso hacia la inmortalidad del Dr. José Gregorio Hernández, insigne trujillano, científico, filántropo, ucevista y venezolano. “Le correspondió vivir a Hernández la Venezuela rural de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, época donde se afianzó el caudillismo en nuestro país, su generación frente a todas las adversidades demostró en el plano civil, de la academia, la religión y la ciencia, que las naciones no se construyen solo en los campos de batalla, sino también con el ejemplo, las luces y las virtudes. Pensamientos que aún en nuestros días cobran especial vigencia.

El historiador Mendoza comentó que en vida José Gregorio Hernández tuvo una sólida formación edificada en las aulas de la Escuela de Medicina de la UCV, en dos oportunidades viajó a Italia para abrazar la causa de la Fe, pero afecciones de salud no lo permitieron. ”Ingreso al Seminario Santa Rosa de Lima en La Pastora, decidiendo impartir el evangelio pregonando el ejemplo de San Francisco de Asís, ayudando a los pobres y a los más necesitados ante cualquier circunstancia, llegando a atender desinteresadamente desde el más humilde caraqueño hasta el hermano del Presidente de la Republica Juan Vicente Gómez. Un trágico y sentido accidente en la esquina de Amadores, finaliza la vida terrenal de este gran venezolano, abriendo el umbral de su omnipresencia del poder de la sanación, ganando el amor y el respeto de un pueblo, más allá de su justa beatificación y canonización”, afirmó.

