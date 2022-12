Andrés Risquez presenta su obra más reciente en su estudio elRAiSE CARACAS

CARACAS, VENEZUELA.- Una exposición individual del artista Andrés Risquez AKA elRAiSE, titulada “Maåt”, será inaugurada el jueves 8 de diciembre de 2022 a las 5.00 pm en elRAiSE CARACAS, con la curaduría de Maria Bilbao·Herrera, artista y directora del espacio.

La muestra, primera individual de Risquez, está conformada por un conjunto de obras realizadas en su totalidad en 2022 en Caracas, utilizando diferentes técnicas y medios, demostrando la capacidad prolífica del artista, según explica Maria Bilbao·Herrera. “Maåt es un proyecto basado en los intereses y obsesiones del artista, para re-configurar figuras y elementos de origen egipcio, con ideas contemporáneas. elRAiSE presenta obras que representan historias míticas y especulativas que engranan formas pasadas, presentes y futuras con el universo del artista”.

En palabras de la curadora del proyecto expositivo, Andrés AKA elRAiSE acaba de regresar a Caracas, donde inauguró su segundo estudio, y donde desarrolló los primeros acercamientos al proyecto “Maât” a través de la evocación de la figura de Anubis, el guardián de las tumbas en el Antiguo Egipto, señor de las necrópolis y patrón de los embalsamadores, representado como un gran cánido, probablemente un chacal o un perro salvaje, o como un hombre con cabeza de chacal y asociado con la muerte y la vida después de ésta.

“Maåt o Ma’at, se refiere al símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica; la hija de Ra en la mitología egipcia, el artista reposiciona el poder de este concepto a través de narraciones pop y metafóricas. elRAiSE materializa a Anubis en una figura que equilibra elementos del universo contemporáneo en la obra ‘Guardianes’. La exhibición ‘Maåt’ reposiciona elementos de Egipto a través de piezas que crean lúdicas relaciones y nuevas metáforas contemporáneas, el artista se centró en el doble sentido y la fabulación como práctica activista para re-imaginar el pasado y crear múltiples mundos y futuros alternativos, generando una dualidad, reflejo sin más del automatismo psicológico que la mentalidad egipcia poseía del mundo y que parece aún ser la manera en que concebimos el mundo contemporáneo”, señala Maria Bilbao·Herrera.

Por su parte, Andrés Risquez afirma que describiría su trabajo “como icónico, histórico, dramático, simbólico y emocional. Mi estilo suele tener un aire neo-pop, que algunos podrían describir como una encarnación del ‘street art’. En cada obra que creo, a menudo intento crear una alianza entre fuerzas opuestas: la oscuridad y la luz, el bien y el mal, el amor y el odio, etc. Mi trabajo puede ser disruptivo o armonioso cuando es apropiado, y puede tomar forma en una variedad de medios”.

Andrés AKA elRAiSE, es un artista venezolano/norteamericano afincado en Miami que utiliza softwares, diferentes tipos de impresión, pinturas, collage y modelado 3D, la escultura y la fabricación digital como herramientas para reconfigurar el mito y la historia. Andrés Risquez (Hialeah, 1978) comenzó su práctica artística a finales del 2007. Sus obras han sido expuestas en Miami (Scope, Arte America, White´s Art Gallery) y son parte de varias colecciones privadas. El artista vive y trabaja actualmente entre Miami y Caracas.

La muestra «Maåt» de elRAiSE se podrá ver hasta el 08 febrero de 2023, en elRAiSE CARACAS, en la 4ta Av. Los Palos Grandes, entre la 3ra y 4ta Transversal. elRAiSE CARACAS, es un nuevo espacio para la exposición, venta, estudio y experimentación del arte contemporáneo, donde elRAiSE tendrá siempre un showroom permanente de su trabajo. El espacio y su programación será llevada por la artista Maria Bilbao·Herrera, cofundadora y directora creativa de nodoCCS y ahora directora de elRAiSE CARACAS, quien habitará el espacio para generar encuentros experimentales en el espacio expositivo.

SOBRE elRAiSE CARACAS

Inaugurado el 18 de noviembre de 2022 en la ciudad de Caracas. elRAiSE es el segundo estudio de Andrés Risquez AKA elRAiSE, el primero en Caracas, un espacio artístico independiente y comercial gestionado por artistas, que propondrá una programación nueva y cambiantes modelos de funcionamiento y maneras de acercarse al arte para conectar con nuevas audiencias en Caracas. Una amalgama de diversas empresas y la exploración artística. En elRAiSE se encuentra el estudio de Andrés Risquez, la exposición y venta permanente de su obra, mesones y espacios de encuentro que se mezclan con una programación experimental propuesta por su directora Maria Bilbao·Herrera – quien “espera crear nuevas formas de utilizar el espacio de forma colaborativa, sincera y significativa para los artistas y coleccionistas jóvenes de nuestra ciudad.”

elRAiSE pretende facilitar y proporcionar un espacio de encuentro para nuevos públicos, interesados en acercarse al arte contemporáneo de manera experimental y personal.

Marisela Montes

@elraisecaracas

@elraise

@mariabilbaoherrera