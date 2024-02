Gobierno de Venezuela plantea un plan para asfaltar casi 4000 kilómetros de carreteras y vías urbanas.

Plan Nacional de Atención Integral a la Vialidad proyecta abordaje en los 24 estados y 335 municipios del país

MPPT. 31/01/2024.- En el marco del Plan Nacional de Atención Integral a la Vialidad 2024, el ministro de Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó que como resultado del esfuerzo del Ejecutivo Nacional, se plantea la colocación de 2.262.310,01 toneladas de asfalto para la intervención de las vías en el país, en un trabajo conjunto del Gobierno Bolivariano en sus diferentes niveles: Ejecutivo, Regional, Municipal y Comunal.

Explicó que, tras una exhaustiva inspección a más de 18.000 km de toda la infraestructura vial de Venezuela, se determinaron las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora, en aras de garantizar la seguridad y calidad de nuestras carreteras en los 24 estados y 335 municipios.

Este proceso de inspección integral permitió identificar áreas prioritarias de trabajo y establecer planes de acción para llevar a cabo las reparaciones y mejoras necesarias. Además, se promoverá la participación activa de la comunidad y de otros actores relevantes en la gestión y cuidado de la red vial.

El plan contempla la intervención de 2.532,41 km de carreteras y troncales a través de 1.821.460,01 toneladas (ton) de asfaltado, mientras que 1.270,46 km de calles urbanas serán asfaltadas con 440.850,00 ton, lo que permitirá mejorar la movilidad dentro de las ciudades y asegurar un mejor flujo de tráfico.

Por su parte, Velásquez Araguayán, expresó el compromiso del Estado para garantizar una infraestructura vial segura, eficiente y en óptimas condiciones. “Nuestro objetivo es brindar a los venezolanos, vías de calidad que faciliten su movilidad y contribuyan al desarrollo económico del país”, enfatizó.

El jefe de la cartera de transporte anunció la incorporación del sector privado, para llevar adelante el plan 2024, por lo que hizo mención al registro de las empresas vinculadas a la materia, a través de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, lo que permitirá gestionar los requerimientos de asfaltado en el territorio nacional.