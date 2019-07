Ingredientes

– 250 gramos de soja texturizada

– ½ puerro o ajoporro rallado

– 4 cucharada de copos de avena

– 2 cucharadas de salsa de soja

– Una pizca de ajo en polvo

– Una pizca de tomillo

– Una pizca de hierbabuena

Preparación

1.- Pon en un bol todos los ingredientes y añade media taza de agua. Mézclalos bien, hasta formar una masa. Tapa y deja que repose 30 minutos.

2.- Pasado ese tiempo, remueve la masa y forma las hamburguesas con la mano. Prénsalas y ya están listas para saltear con un poco de aceite de oliva virgen.

Hamburguesas Vegetarianas was last modified: by

En : Gastronomía