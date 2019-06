La Fuerza Aérea de Perú confirmó el avistamiento de dos objetos voladores no identificados cerca del aeropuerto de Lima.

La información fue difundida por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de Perú, bajo la representación del mayor general Robert Baxerias Vucanovich, quien precisó que el hecho ocurrió el 27 de febrero de este año.

“La ocurrencia que usted refiere -en efecto- existió y para esto es preciso señalar que en aquella oportunidad las operaciones aéreas, tanto civiles como militares, nunca estuvieron en riesgo debido a la localización y ubicación”, señaló Vucanovich.

Marco A. Barraza, investigador principal de la oficina de Fenómenos Aéreos Anómalos de Perú, aseguró que ese no es el único caso sobre Ovnis que está bajo investigación.

Barraza indicó el avistamiento de los dos objetos voladores no identificados ocurrió muy cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, a 5 millas náuticas de distancia y a una altura aproximada de 2.400 metros.

El informe del caso señala que la tripulación de las aeronaves LANPERU2437 y LATAM ECUADOR 1442, que se encontraban en las pistas de rodaje, corroboraron el avistamiento en la comunicación que sostuvieron con la torre de control. En el texto se explica que el incidente duró aproximadamente 40 minutos y quedó registrado en la pantalla del radar operado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial.

La Fuerza Aérea de Perú confirmó avistamiento de Ovnis was last modified: by

En : Insólito