¿De donde salió la frase?: «Yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé »

¿Recuerda la historia del ingeniero que pidió un pago de 10.000$ dólares y lo justificó como 1$ para girar el tornillo y 9.999$ para saber qué tornillo girar?

Bueno, ese famoso ingeniero existió su nombre fue Charles Proteus Steinmetz (1865-1923)

Una vez, sus caminos se cruzaron con los de Henry Ford.

En la planta de Ford en River Rouge había un problema técnico con un generador grande y los ingenieros eléctricos de la planta no podían averiguar dónde estaba el problema.

El propio Ford recurrió a Steinmetz en busca de ayuda.

Cuando el «pequeño gigante» llegó a la fábrica, rechazó cualquier tipo de ayuda y exigió una libreta, un bolígrafo y un catre.

Pasó dos días y dos noches en la fábrica, escuchando el ruido del generador, mientras realizaba innumerables cálculos extraños y complicados.

Luego, bruscamente, les exigió que le trajeran una escalera, una cinta métrica y una tiza para pizarra.

Haciendo un esfuerzo considerable (dada la displasia de joroba y hombro que padecía), subió por la escalera, hasta llegar a la parte superior del generador.

Luego, usando la cinta métrica, calculó un punto preciso en la superficie de la enorme máquina, donde hizo una marca con tiza.

Luego bajó la escalera y les dijo a los ingenieros escépticos que lo rodeaban que tendrían que quitar la placa lateral, desmontar la bobina del generador y quitarle 16 vueltas de cable, comenzando desde el lugar exacto donde había hecho su marca de tiza.

Cuando se hicieron las correcciones, ante el asombro de los ingenieros, el generador volvió a funcionar perfectamente.

Posteriormente, Ford recibió una factura de diez mil dólares, firmada por Steinmetz de General Electric.

El célebre empresario estadounidense se la devolvió, reconociendo el excelente trabajo realizado por el genial ingeniero de origen europeo, pero respetuosamente pidiéndole una factura más detallada (¡diez mil dólares era una suma astronómica en aquella época!).

Steinmetz accedió a la solicitud, devolviendo la factura, a la que agregó el siguiente detalle:

Marca de tiza en el generador: $1

Sepa dónde marcar: $ 9,999

===> Total a pagar: $10,000

La cuenta fue pagada. En silencio, sin protestas y sin más dilaciones.

La anécdota aparece en una carta de Jack B. Scott al editor de la revista «Life», publicada el 14 de mayo de 1965.

Su padre, Burt Scott, había sido empleado de Henry Ford durante muchos años.

Charles Proteus Steinmetz fue un matemático e ingeniero eléctrico alemán y profesor en el Union College.

Fomentó el desarrollo de la corriente alterna que hizo posible la expansión de la industria eléctrica en Estados Unidos, formulando teorías matemáticas para los ingenieros.

Por eso la frase de «yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé.»