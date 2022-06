El extraño caso de la Mujer que se casó con un muñeco de trapo y tuvieron un hijo

RIO DE JANEIRO, BRASIL.- Un extraño caso de una Mujer que se casó con un muñeco de trapo y tuvieron un hijo resultado de la unión matrimonial atípica, sucedió en una localidad brasileña donde hasta hubo una boda con más de 200 invitados y la luna de miel se celebró en Rio de Janeiro.

Uno de los casos que generó revuelo en los últimos días en Instagram es el caso de Marivone Rocha Moraes, una mujer brasileña que se casó con un muñeco de trapo llamado «Marcelo».

En un clip que se ha difundido por Tik Tok se aprecia a la joven con un vestido blanco, acompañada de su muñeco en lo que parece ser su noche de bodas. Lo más insólito de su caso es que hace dos días presentó en sus redes sociales el fruto del amor con su esposo: su bebé Marcelinho.

Pese a que las imágenes podrían considerarse extrañas, hay una historia detrás de aquella mujer que ahora tiene miles de seguidores por redes sociales.

El pasado 27 de diciembre de 2021, se celebró una boda que llamó la atención de los vecinos del municipio de Río Paraínaba, en Brasil.

Una mujer de 37 años de edad, de nombre Marivone y de profesión bailarina, había unido su vida con su compañeros de espectáculos, informó El Cordillerano.

De acuerdo con medios locales, la mujer, que también es conocida como Santinha, confesó que su intención de casarse con un muñeco es llamar la atención de los medios y así poder visibilizar su demanda: conseguir una casa propia para los dos hijos que tiene.

Cabe señalar que Marivone es mamá soltera, así que toda la ceremonia fue hecha con ayuda de sus amigos y familiares, el lugar tuvo decoraciones, como una fiesta normal.

«Quiero ganarme una casa para mis hijos, poderlos sacar adelante, por eso me casé con Marcelo», afirmo la novia.

La novia participó con el muñeco de trapo en el programa “Domingão da Santinha”, que se transmite en vivo en las redes sociales en una radio local.

“Soy bailarina de forró y no conseguía que nadie bailara conmigo. Llegué a mi mamá y le pedí que hiciera una muñeca de trapo para bailar conmigo. Ella lo hizo y una amiga mía me sugirió que lo llamara Marcelo, porque es Merivone y Marcelo”, dijo la mujer.

El matrimonio se transmitió por televisión y estaciones de radio locales. La fiesta fue para 250 personas, en un salón, música, comida y bebidas. El caso fue tan grande que Marivone llegó a los medios y no solamente le salió su fiesta gratis, también se ganó un viaje de luna de miel a Rio de Janeiro.

