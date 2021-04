Los hoteles más lujosos del mundo .

1. Four Seasons, Nueva York

Cadena hotelera famosa por su espectacular decoración floral, que renuevan a diario. La suite Ty Warneren, en la planta 52, posee una espectacular visión panorámica de la ciudad de Manhattan y llama la atención su curiosa cascada en la sala zen. Cuesta 35.000 dólares por noche.

2. Four Seasons Resort Sayan, Bali

La Villa Real es un lugar ideal para perderse rodeado de bosques en el vale Sayán. Es una residencia palaciega con tres dormitorios, terrazas y piscina. Todo ello sobre un estanque de nenúfares y jardines privados.

3. Hotel Atlantis The Palm, Dubai

La suite presidencial de este fantástico hotel de Dubai es una de las más lujosas del mundo. El precio por noche cuesta la friolera de 35.000 euros y muestra de ello son sus dos salones, su amplia sala de baño con jacuzzi y unas impresionantes vistas a la isla artificial de la Palma de Jumeraih.

4. Hotel Palms Casino Resort, Las Vegas

La suite Villa fue construida con varios de los elementos de la mansión Playboy. Por 40.000 euros la noche, puedes disfrutar de una habitación de 9.000 metros cuadrados con paredes de cristal, jacuzzi, piscina, servicio de mayordomo, masaje, spa o incluso jugar una partida al póker.

5. Burj Al Arab, Dubai

Ubicada en el único hotel de siete estrellas, la Royal suite es el último grito en cuanto a lujo y ostentación se refiere. En ella podemos encontrar una cama giratoria con dosel, cine privado, ascensor entre las dos plantas y revestimientos de mármol y oro con estampados de piel de leopardo.

6. Hotel Martínez, Cannes

Aunque fue construida hace casi 90 años, la suite Penthouse posee los últimos avances en tecnología que combinan a la perfección con su elegante y lujosa estética, compuesta por dos habitaciones y dos baños. El destino preferido de las estrellas.

7. Grand Resort Lagonissi, Atenas

La Royal Villa cuenta con tres dormitorios, una piscina climatizada y otra cubierta, un paraíso para los nadadores. Además, los visitantes tendrán acceso a un chef personal, un mayordomo o un pianista si lo prefieren. Tiene un precio de 26.000 dólares la noche.

8. Hotel Cala Di Volpe, Costa Esmeralda

Situada al norte de la isla de Cerdeña, es el hogar de varios personajes conocidos por sus fortunas millonarias. La suite presidencial, de estilo mediterráneo, es un dúplex con vistas al mar, piscina, solárium y obras de arte exclusivas. Todo ello por el módico precio de 27.000 dólares la noche.

9. Four Seasons Nile Plaza, El Cairo

Con vistas al Nilo desde sus terrazas privadas, esta elegante suite presidencial es perfecta tanto para descansar como para trabajar. Ubicada en el piso 28, cuenta con un amplio salón, dos dormitorios, baños de mármol… ¡una opción digna de un faraón!

10. Marina Bay Sands, Singapur

La suite presidencial se encuentra en un fantástico hotel conocido por su piscina infinity, ubicada en el piso 57 con las mejores vistas de la ciudad. No sólo alberga una, sino dos salas de estar, tres habitaciones con todo lujo de detalles, bañera con hidromasaje, cuatro cuartos de baño y sala.

