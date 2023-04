El insólito video de un hombre borracho que cae de 19 pisos sobrevive y se va caminando.

El anhelo de amor puede ser impredecible a menos que le preguntes a Arthur, un ciudadano ruso recién nacido. Este hombre sobrevivió al caer desde una altura de 19 pisos.

Ya estaba oscuro en la ciudad de Voronezh cuando una sombra apareció sobre el edificio, amenazando con caer dentro. La gente empezó a juntarse para ver lo que pasaba, el ejército llegó al lugar. Sin embargo, antes de encontrarse, el hombre cayó a un espacio vacío, golpeando el chasis del Nissan X-Trail, el cual quedó completamente destruido. Milagrosamente, Arthur no solo sobrevivió, sino que también recibió algunas heridas. Además, Metro reveló que después de recuperar la conciencia, comenzó a cantar y luego fue llevado al hospital. Había signos de intoxicación, de hecho, los oficiales dijeron que ingresó al recinto después de beber mucho. Según la versión que el actor principal contó a las fuerzas de seguridad, comenzó a beber porque la chica lo dejó. La evidencia recopilada por los medios rusos muestra que no prestó atención a todo lo que estaba sucediendo:

«Fue increíble, se veía tan feliz y caminaba como si nada importante hubiera pasado. Una buena pelota».

El insólito video de un hombre borracho que cae de 19 pisos sobrevive y se va caminando https://t.co/XJUsGvsoPx pic.twitter.com/cVPOvEd2IY — NotiActual (@notiactual) April 24, 2023

VIDEO, TWITTER, CUENTA TIKTOK

El insólito video de un hombre borracho que cae 19 pisos sobrevive y se va caminando was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: