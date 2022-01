Excursionista es salvado por su perro luego de caer de 150mts de altura en una montaña. El montañista se lesionó gravemente la pierna pero el perro resultó ileso y utilizó su calor corporal para mantenerlo caliente mientras las temperaturas bajaban al caer la noche.

Los socorristas croatas están elogiando a un perro que evitó que su dueño lesionado se congelara en una zona alta de una montaña nevada, manteniéndolo caliente durante 13 horas en la oscuridad hasta que pudo recibir atención médica.

“La amistad y el amor entre un humano y un perro no conoce límites”, tuiteó el servicio de rescate de montaña de la comarca en Twitter, con una foto del perro tumbado encima de su amo en una camilla.

El incidente ocurrió la noche del 1 de enero, a más de mil 700 metros (5 mil 600 pies) de altura en el monte Velebit, que se encuentra a lo largo de la costa de Croacia en el mar Adriático. Los rescatistas dijeron que tanto el hombre como el perro, un alaska malamute llamado North, se resbalaron y cayeron unos 150 metros (500 pies), informó Diario.

El montañista se lesionó gravemente la pierna pero el perro resultó ileso y utilizó su calor corporal para mantenerlo caliente mientras las temperaturas bajaban al caer la noche y los rescatistas se esforzaban por localizarlos.

North “se acurrucó junto a él y lo calentó con su cuerpo”, se lee en la publicación del servicio. “Su lealtad no se detuvo cuando llegaron los rescatistas, era uno de nosotros, cuidando a su hombre por 13 horas”.

Los rescatistas dijeron que la operación nocturna fue particularmente difícil por la nieve, el hielo y las ramas rotas de los árboles que bloqueaban el acceso al lugar. Un equipo de 27 personas participó en el rescate, llegando a la pareja hacia la medianoche y entregando al montañista a los médicos hacia las 8 de la mañana del martes.

