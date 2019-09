“La huérfana” es real!: Una pareja abandonó a su hija adoptiva al descubrir que “era una mujer con enanismo”

El caso reflejado en la película «La Huérfana» es más real de lo que parece, hasta que se conoció el caso de Natalia Grace, una niña ucraniana de 9 años, que, según sus padres adoptivos, resultó ser una “mujer de 22 con enanismo”.

La vida de Kristine y Michael Barnett cambió radicalmente en 2010 con la adopción de Natalia. Su día a día se convirtió en una película de terror en la que llegaron a temer que los asesinara.

«La dulce pequeña era, supuestamente, una mujer mayor de edad con un trastorno del crecimiento óseo, displasia espondilometafisaria (enanismo)», reseñó El País.

El matrimonio ya contaba con tres hijos biológicos, pero decidieron ampliar la familia con la adopción de Natalia. Sin embargo, al poco tiempo de la adopción se dieron cuenta de que algo no cuadraba: la niña empleaba un vocabulario impropio para su edad y tenía la menstruación.

Por esta situación, los padres decidieron acudir a un médico, que habría confirmado que Natalia tenía más de 18 años en aquel momento. En 2012, un tribunal de Indianápolis dictaminó que los exámenes médicos mostraban que Natalia había nacido en 1989 y que tenía 22 años.

Estas son precisamente algunas de las pruebas que la familia esgrime en el proceso en el que está ahora inmersa. Aunque, también existe otro estudio que afirma que la niña tenía ocho años en el momento de la adopción. Y en sus documentos oficiales de 2013 figuraba la edad de 11 años.

Al «constatar» que los habían engañado, en el año 2013 la pareja se mudaron a Canadá, dejando en Estados Unidos y sin apoyo económico a la “pequeña”, una maniobra por la que, hace unos días, fueron arrestados y acusados de varios cargos por negligencia, sin embargo, las investigaciones continúan.

Las autoridades han insinuado que puede haber más detalles extraños aún en este caso y una fuente policial citada por la emisora de local WLFI aseguraba: «Esto va a dar para un show de televisión».

