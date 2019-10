Marquesa de guanábana

Ingredientes:

3 cajas de galletas plantillas. ( se pueden sustituir por un bizcocho)

1 tza. de pulpa de guanábana sin azúcar (la puedes sacar directamente de la guanábana licuando con muy poca agua media guanábana mediana)

7 cdas. de Maizina

1 y 1/4 de tza. de azúcar

1 tza. de agua

2 cdas. de mantequilla

1/4 cdta. de sal

1 pote de melocotones ( opcional )

Una onza de licor de tu preferencia opcional (ron, cointreau, whiskey)

1/2 cdta. de Esencia de Vainilla .

Preparación: Para la crema de guanábana: Mezcla la Maizina, el azúcar, el agua y la sal a fuego medio hasta que empiece a tornarse un almíbar transparente, agrega la pulpa de guanábana, la Esencia de Vainilla y cocina unos pocos minutos más. Retira del fuego y añade la mantequilla, mezcla bien y deja reposar. Para la marquesa: Se remojan las plantillas, una por una, en un melado ligero de azúcar con un poco de licor y se pone una capa en el refractario, se agrega una capa de crema de guanábana sobre las plantillas, luego se coloca los melocotones en tajadas ( opcional ), y se cubre con otra capa de plantilla y la crema preparada hasta terminar con crema y melocotones por encima para decorar, también puedes preparar un merengue y cubrir la marquesa para decorarla utilizando una manga repostera. Se mete en la nevera por 4 horas horas más o menos o mejor de un día para otro y se sirve en trozos.

En : Gastronomía