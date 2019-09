Niña de 14 años muere al explotarle el celular en la almohada, lo cargaba y escuchaba música al mismo tiempo

Bastobe, Kazajstán.- Una colegiala murió después de que su teléfono inteligente le explotó en su almohada mientras dormía.

Alua Asetkyzy Abzalbek, de 14 años, se fue a la cama escuchando música en la casa de su aldea en Bastobe, Kazajstán.

A la mañana siguiente fue encontrada muerta con la batería del teléfono explotando cerca de su cabeza.

Su dispositivo había sido enchufado a una toma de corriente, dijo la policía. Se cree que sufrió heridas graves en la cabeza y murió de inmediato.

Cuando los familiares devastados llamaron a los paramédicos, solo pudieron confirmar el hecho de su muerte.

Los expertos forenses más tarde confirmaron que el móvil explotó temprano en la mañana después de sobrecalentarse mientras se cargaba, según informes locales.

Su muerte fue descrita como un ‘trágico accidente’,

