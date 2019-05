PC Urbaneja Alerta sobre marea roja en balnearios de Lechería

Alertan sobre marea roja en balnearios de Lechería

Alcalde y Director de PC Urbaneja aconsejan evitar la ingesta de alimentos marinos

Lechería.- Tras varios días de presentarse coloración amarilla y rojiza en las playas de la zona norte de Anzoátegui, el alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, hace un llamado a la población a evitar el uso de balnearios en la entidad.

La alerta se realiza luego de que el director estatal de Protección Civil (PC), Plácido Malavé, informara que las costas están atravesando por el fenómeno natural de marea roja, el cual podría durar hasta el viernes, 24 de mayo.

La marea roja consiste en la proliferación de una o varias microalgas en cualquier masa de agua, que por lo general tiene un efecto nocivo en otro organismo, como el ser humano. El cambio en la coloración del mar se debe a los pigmentos que poseen los microorganismos.

De igual manera, existen varios factores ambientales que intervienen en el ambiente acuático para que se de este anomalía, como los cambios de temperatura.

En este sentido, el director PC Urbaneja, Gustavo Castillo, recomienda además de evitar el ingreso al mar, evadir la ingesta de alimentos marinos, ya que pueden estar contaminados y ser perjudiciales para la salud.

Asimismo, el funcionario destacó que el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente, reporta que la marea roja se debe un proceso de mar de fondo que está afectando todas las costas del estado.

“Estamos alertas ante este fenómeno natural y continuamos monitoreando la situación para brindarles mayor información al respecto. Mientras tanto, seamos precavidos con nuestra salud y sigamos las recomendaciones del equipo de Protección Civil”, indicó el mandatario local.

