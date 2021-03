En Anzoátegui: Accidente de autobús deja seis muertos y 15 heridos.

Un total de seis muertos y 15 heridos dejó un fuerte accidente de tránsito en la carretera Cantaura-El Tigre, sector El Merey, estado Anzoátegui, este martes 17 de marzo en horas de la tarde.

El accidente se produjo cuando un autobús de pasajeros de la EPS Transanzoátegui, marca Yutong, se estrelló contra el viaducto de dos canales, dispuesto a unos 500 metros de la Curva La Parchita, de la carretera nacional Troncal 16.

El parte policial emitido por el REDAC Oriental destaca que el autobús marca yutong, modelo Zk6852HG, color rojo, con capacidad para 20 puestos se estrelló, lo que indica que el vehículo llevaba exceso de pasajeros.

El comisario jefe de la Policía Municipal de Freites (Polifreites), Ronald Ron informó que entre los fallecidos destaca un menor de siete años. Los otros son dos hombres (incluyendo el conductor) y dos mujeres. Hay varios heridos de gravedad.

Todos fueron trasladados al hospital Luis Alberto Rojas, en Cantaura, por funcionarios de Protección Civil de los municipios Freites, El Tigre y Guanipa, con apoyo de los Bomberos de Anaco, de la PNB y de Polifreites.

