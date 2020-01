Uniformados de PoliAnzoátegui capturaron a integrantes de la banda «Los Cableros»

IAPANZ.- Dos sujetos que se dedicaban a hurtar cableado de CANTV, en el municipio Simón Rodríguez, fueron detenidos por funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, luego de recibir una denuncia sobre la presencia del material en una vivienda de dicha localidad.

El director de PoliAnzoátegui, Coronel Carlos Salazar, señaló que enmarcado en el dispositivo de seguridad, los uniformados adscritos al Centro de Coordinación de El Tigre, luego de recibir la denuncia se trasladaron hasta el sector Cicuentenario, y una vez llegado al sitio los gendarmes informaron a los habitantes de la vivienda el motivo de la visita.

“La pareja que quedaron identificadas como José César Oca, de 23 años y Yudelis César Oca, de 30 años, mostraron una actitud hóstil contra los uniformados, agrediéndolos verbalmente, por lo que una vez ingresados se halló varios materiales pertenecientes a la empresa CANTV».

Salazar refirió que entre lo hallado está 18 trozos de cables desmantelados de color negro, así como aislantes o revestidores eléctricos utilizados para la colocación de líneas y el servicio de internet, por lo que indicó que esta pareja en conjunto con otras personas, posibles trabajadores de la empresa telefónica se encarguen de cometer los hurtos en residencias para posteriormente restablecer el servicio cobrando en dólares.

El director de la policía estadal, manifestó que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público a fin de dar inicio a las averiguaciones de rigor.

Sin documento

En otro procedimiento realizado en la avenida Miranda del municipio Anaco, uniformados de PoliAnzoátegui, lograron detener a Leandro Zarate Castillo, de 33 años, quien tenía en su poder varias herramientas del cual no pudo precisar su procedencia.

El Coronel Carlos Salazar García, director de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, explicó que el sujeto se trasladaba en un camión carga, modelo Ford, placa 986DAW, en el cual transportaba varias partes de hierro.

Indicó que al consultarle sobre la procedencia de dicho material, no indicó de dónde provenía ni a donde se dirigía por lo que se procedió a trasladar dicho material hasta la sede del Centro de Coordinación

Uniformados de PoliAnzoátegui capturaron a integrantes de la banda «Los Cableros» was last modified: by

En : Noticias Nacionales